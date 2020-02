„Trochu se mi ulevilo. Bylo to dlouhé čekání. Snažil jsem se na tréninku pracovat lépe na střelbě. Jsem rád, že to tam padlo, ale mrzí mě, že gól k ničemu nevedl,“ poznamenal Šlahař, kterému hlavně vadil výkon celého týmu.

Střela vám ale sedla nádherně, co?

Zaváželi jsme puk v přesilovce. Možná tam trochu zaškobrtl jejich obránce. Tonda (Honejsek) mi to dal krásně do jízdy. Možná jsem mohl jít do kličky, ale viděl jsem prostor, tak jsem to zkusil.

Byl to přitom teprve vás druhý gól před vlastními fanoušky …

Jo, soustředím se na venkovní zápasy. (směje se) Měl jsem to v hlavě, malinko mi to svazovalo ruce. Jsem rád, že se to v pravý čas protrhlo. Věřím, že doma začnu střílet góly a týmu pomůžu.

Na výhru však váš gól nestačil. Nebylo potřeba si střelce Liberce Bulíře s Birnerem víc pohlídat?

Asi je to pravda, ale Liberec má čtyři špičkové kompletní lajny. Bylo vidět, že sem přijel vedoucí tým extraligy. V první třetině to byl od nás velmi špatný výkon.

V ní vás soupeř vyloženě přejel a přestřílel. Bylo to vaší pasivitou?

Nehráli jsme, co jsme chtěli. Mysleli jsme si, že s nimi budeme hrát hokej. Vůbec jsme nebojovali. To nám v první třetině chybělo a Liberec nám odskočil. Ve druhé třetině jsme se do toho mohli vrátit, měli jsme tam nějaké šance, ale bohužel…

Bylo to respektem k soupeři?

Respekt tam nějaký byl, přijel první mančaft, ale my jsme si to vůbec nechtěli připouštět. Chtěli jsme nastoupit jako v posledních domácích zápasech. V nich jsme hráli dobře.

Bylo dusno v kabině?

Něco jsme si k tomu řekli.

Byl Liberec nejlepší tým, co ve Zlíně hrál?

Troufám si říct, že ano.

Neuhráli jste s nimi letos jediný bod. Je to náhoda?

Odpovídá to situaci, ve které Liberec je. Hraje v pohodě, jsou první a opravdu hrají výborný hokej. Jsouv klidu, nepanikaří na kotouči. Rozdíl je prostě vidět.

Vám se na ně nedaří dlouhodobě, s Bílými Tygry jste prohráli osm z devíti posledních vzájemných zápasů…

Vloni jsme tam vyhráli, ale to byl zápas, ve kterém jsme to ubojovali. S takovými mančafty se my hokejově nemůžeme vůbec rovnat.

Po porážce na šesté místo ztrácíte už šest bodů. Je přímý postup do čtvrtfinále play-off v rovině fantazie?

Na šestku se nedíváme, chceme být v desítce. Byl pro nás důležitý zápas na Kladně, který jsme zvládli. Dnes jsme chtěli bojovat, ale nebylo to tam. Musíme se na to podívat, něco si k tomu říct a udělat si dobrý trénink. V neděli nás čeká důležitý zápas v Pardubicích.

Trenér Svoboda před zápasem říkal, že předkolo play-off chcete začínat doma. Vidíte to stejně?

Vloni jsme došli do pátého zápasu a hráli jsme venku, kde jsme prohráli … Kdybychom šli do předkola a série by došla do pátého utkání, výhoda domácího prostředí by se mi líbila.

V pátek jste hráli s lídrem soutěže, v neděli vás čeká zápas s Pardubicemi, které bojují o záchranu. Co od zápasu čekáte?

Nebude to jednoduché a určitě to nebude o tom, že jsou poslední. Hrají o přežití, bude to na ledě znát. Musíme se na něj připravit a musíme jít do toho jinak, než dnes. Pojedeme tam urvat nějaké body.