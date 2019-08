„Jsem přesvědčený, že ne. Snažím se týmu pomoct, a když to bude góly, budu se připravovat už v přípravě na to, abych týmu pomáhal i v sezoně. Musím si na to zvyknout a potvrdit to i v sezoně,“ ví 28letý Šlahař, který nastoupil s Honejskem a Szturcem.

Jak jste se cítil?

Bylo horko, led nebyl moc kvalitní. Bylo to náročné, tři týdny jsme trénovali. Zápas jsme hráli po dlouhé době, je to něco jiného než trénink. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Soupeř byl hodně kvalitní. Možná jsme nečekali, že to bude tak těžké. Jsme rádi, že jsme první vítězství urvali. Byla to pro nás dobrá prověrka.

Chvílemi to vypadalo, že souhru s Antonínem Honejskem jste oprášili z uplynulé sezony…

Cítím se s Tondou výborně. Mám pocit, že o sobě víme. I vloni to fungovalo. Když nám trenér dá důvěru do zápasu, budeme se mu to snažit oba vrátit dobrými výsledky a góly. Roman Szturc k nám perfektně zapadl. Jsme rádi, že jsme týmu pomohli k vítězství.

Máte za sebou tři týdny přípravy na ledě. Jaké byly?

Snažili jsme se věnovat kondičce, chtěli jsme toho hodně natrénovat. Abychom měli v sezoně sílu, a myslím, že to splnilo účel. Nyní se budeme věnovat víc taktickým věcem.

Jaký je trenér Antonín Stavjaňa?

Určitě to nějaká změna je. Vidím to pozitivně. Trenér je pozitivně naladěný a má nejvyšší cíle, což se nám snaží vštípit. Myslím, že to může fungovat.

Je detailista, jak se o něm proslýchá?

Snažíme se detailům věnovat, určitě bude.

V pondělí vyšlo oficiálně najevo, že se Jaroslav Balaštík vrací do týmu jako mentor. Už vám stačil něco poradit?

Jo, Jarda byl představený vedením a trenéry jako součást realizačního týmu. Většina kluků ho zná. Proto jsme rádi, že nám může předávat zkušenosti. Má jich opravdu dostatek. My budeme jen rádi, chceme si od něj vzít maximum, abychom jeho rady využili.

Konkrétně pro vás jako střelce je jeho přítomnost velkou výhodou?

Úplně bych to nesrovnával. Zatím nemám takové kvality, jako míval Jarda Balaštík. Ale budu se snažit mu v tom vyrovnat. A když mi k tomu Jarda pomůže, budu jen rád. Budu šťastný, když mi pomůže a jakýmkoliv způsobem poradí, ať už na tréninku nebo mimo led. Pak to můžu zužitkovat v zápasech.

Rozrostla se vám rodina o syna Jýchyma. Jak si užíváte roli otce?

Už je to tam větší zodpovědnost za dalšího človíčka v rodině. Samozřejmě si to užívám. Jak teď bylo hodně tréninků, nebyl jsem moc doma, ale když máme volné odpoledne nebo víkend, snažím se být s rodinou.

Očima trenéra

„První zápas je vždycky neučesaný, ale na to, že je to začátek sezony, bylo vidět spousta síly. Některé věci od obou týmů byly živelné. Přípravné zápasy jsou ale od toho, aby si to hráči zkusili. Každá výhra potěší, trošku mě mrzel ten druhý gól, který jsme dostali. Tam to hráči nedohráli, jak bychom čekali. V závěru zápasu v situaci, kdy jsme v ohrožení, by chování hráčů mělo být trochu jiné. Ale jak se říká, chybami se člověk učí.

Uspěli jsme i na nájezdy, na ty máme šikovné kluky. Posily? Je ještě brzy, ale celkově v přípravě je Rickard Palmberg velice schopný technický hráč. S ním je spolupráce velice dobrá. Stejně jako Beďa Köhler plní přesně to, co od něj očekáváme. Formace ještě budeme měnit, přece jen dnes jsme postrádali Tomáše Fořta, Lukáše Buchtu a Dana Gazdu, kteří jsou s nároďákem. Honza Dufek má nějakou virózu. Snažíme se o pevnou vazbu dvojic, k nim vždy zařazujeme ještě třetího hráče.“

Hlavní kouč Zlína Antonín Stavjaňa

Příprava

PSG Berani Zlín – Slavia Praha 3:2

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:2

Branky a nahrávky: 12. Šlahař (Herman, Honejsek), 47. Šlahař (Honejsek, Szturc), 60. Köhler (Palmberg) – 45. Šťastný (Všetečka), 56. Ondráček.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Matyáš Hamrlík, Žižka, Ferenc, Řezníček, Nosek, Freibergs, Padrnos – Okál, Palmberg, Köhler – Szturc, Honejsek, Šlahař – Herman, Popelka, Fryšara – Dufek, P. Sedláček, Kubiš – Dobiáš.

HC Slavia Praha: Michajlov (Šorf) – Duda, Novák, Hořava, Šmíd, Barák, Ryzák, Hejda, Antoš – Doležal, Vlček, Vrdlovec – Ondráček, Šagát, Furch – Šmerha, Všetečka, Šťastný – Hovsepyan, Šteiner, Martínek.