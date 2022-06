Jaká pro vás byla uplynulá sezona?

Na konci letní přípravy jsem se zranil, táhlo se to se mnou celý srpen na ledě. Relativně stoprocentně v pořádku jsem byl až těsně před začátkem extraligy. Úvod sezony pro nás nebyl ideální, nastaly po něm změny, které se týkaly i mě. Byl jsem odejit do Frýdku-Místku, kde jsem dostal obrovský prostor, za což jsem byl rád. Přišlo ale další zranění, které mě vyřadilo na téměř dva měsíce ze hry. Stoprocentně v pořádku jsem byl až na konci soutěže, nějakých deset kol před koncem. Sezona tak celkově byla nešťastná, protrpěná zraněními.

Na konci října jste odešel ze Zlína. Jak se vše uskutečnilo?

Vedení klubu i trenérský štáb po nevydařeném začátku hledali změny, jak z této situace ven. Malinko jsem v koutku duše doufal, že to nepadne na mě. Vzhledem k předchozím slabším výkonům jsem nakonec šel po Fořťákovi (Tomáš Fořt, tehdejší kapitán Beranů – pozn. red.) jako jeden z prvních. Měl jsem i jiné nabídky, bohužel to ale nebylo v mých rukách. Za angažmá ve Frýdku jsem rád, měli jsme super partu.

Berani i bez vás sestoupili do Chance ligy. Jak jste klub po odchodu sledoval?

S kluky jsem byl de facto v každodenním kontaktu, nejvíce asi se Zdeňou Okálem, Pavlem Kubišem a Honejsem (Antonín Honejsek – pozn. red.). Sestup mě jakožto rodáka hodně mrzel, ve Zlíně jsem vyrostl, prožil zde nádherné sezony. Pořád jsem fanouškem klubu. Návrat ale nebude jednoduchý, potká je spousta překážek. Snad jednou z nich budeme i my s Porubou.

V polovině ledna jste v dresu Třince nastoupil proti Zlínu. Jak jste utkání prožíval?

Bylo to pro mě zadostiučinění. Dostal jsem se do kádru Třince, znovu nakoukl do extraligového zápasu. Shodou okolností to bylo proti Zlínu. Utkání jsme zvládli na výbornou, i osobně jsem se cítil skvěle. Vše fungovalo, jak mělo, z Frýdku nastoupilo více kluků. Svezli jsme se na vlně.

Po konci ve Frýdku-Místku jste na začátku června oficiálně přišel do prvoligové Poruby. Jak se transfer uskutečnil?

Po loňské nešťastné sezoně jsem se chtěl vrátit vrátit do Zlína – kontaktoval jsem vedení i trenéry. Bohužel mi ale bylo řečeno, že pro mě není místo, musel jsem tak začít hledat jiné angažmá.

O návrat jste tedy usiloval sám?

Z vlastní iniciativy jsem volal Patrikovi (Patrik Kamas, tehdejší jednatel klubu– pozn. red.). Bylo to ještě v době, kdy ve Zlíně i Frýdku běžela sezona. Na rovinu mi řekl, že o tom budou dva tři dny přemýšlet. Nakonec se ozval, že zájem nemají. Po angažování nového trenéra jsem ještě volal panu Vlachovi. (Rostislav Vlach, hlavní trenér Beranů – pozn. red.) Řekl mi, že to berou v potaz, nikdo se ale už neozval. Neměl jsem tak na výběr, musel jsem si hledat práci, abych se uživil.

Jak jste toto odmítnutí vnímal?

Upřímně jsem tomu dopředu nedával žádné procento. Chtěl jsem to zkusit, ve Zlíně jsem doma, něco jsem tady odvedl. Pochopitelně mě to tak mrzí. Rozhodnutí ale plně respektuji, svět se mi nezhroutil.

V příští sezoně si proti Beranům zahrajete v Chance lize. Budou to pro vás hodně speciální zápasy?

Rozhodně to nebude obyčejný soupeř, Zlín a třeba Kolín budu vnímat zcela odlišně. S kluky si určitě napíšeme, vyhecujeme, trochu se popíchneme. Hodně se na to těším, budu mít větší motivaci.

Nakonec jste zvolil Porubu. Proč právě tento klub?

Na stole bylo více nabídek. Svoji roli v tom hrála vzdálenost od domova, od Zlína je to kousek, na dojezd. Poruba se navíc obměnila, ukázala ambice. Generální manažer Pavel Hinner nastínil vizi, která se mi líbila. Na vysoké úrovni je i zdejší zázemí.

Jaké byly další nabídky?

Přišly nabídky z první ligy, jedna i z extraligy, ta ale konkrétní nebyla. Řešil jsme i zahraničí, ale jelikož máme ještě malé děti, tak se mi nechtělo odcházet za hranice, rozhodli jsme se zůstat v Česku. Nyní to byla priorita. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších sezonách.

Prozradíte, odkud byly zahraniční nabídky?

Zájem byl z Dánska, po podpisu smlouvy v Porubě také z Německa.

Nebyl by to krok dolů?

Reprezentace Dánska i Německa na posledních šampionátech dokázaly porazit silné celky a favority turnaje, kádr převážně tvořili hráči z tamní ligy. Nemyslím si, že by dánská či německá štace byla na hrozné úrovni. Jsou to kvalitní soutěže, neházel bych je pod koberec. Rozhodně jsou srovnatelné s naší první ligou, možná i lepší.

Kádr Poruby na příští sezonu Chance ligy vypadá našlapaně. Souhlasíte?

Určitě ano. Doufám, že se to potvrdí na ledě i v sezoně. Klub navíc oficiálně ještě nepředstavil některé další posily. Věřím, že budeme hrát ve vyšších patrech tabulky a porážet favority, včetně Zlína. Na sezonu se už nyní obrovsky těším, je tady skvělá parta.

Ve Zlíně po sezoně skončil i Zdeněk Okál. Nelákal jste ho do Poruby?

Lákal, lákal. O další budoucnosti se zatím ještě nerozhodl, stále ji řeší. Jsme ale v kontaktu, až ho příště uvidím, tak do něj zase drcnu. (úsměv)