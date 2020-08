„Jsme rádi, že po nepovedeném úterním utkání jsme Třinci oplatili prohru. Doma jsme chtěli vyhrát a porvat se o postup ze skupiny. Po brankách ve druhé třetině jsme hru už kontrolovali,“ vyjádřil se k jednoznačnému výsledku Jakub Šlahař.

Moravské celky se během tří dnů utkaly podruhé, rozdíl byl podle Šlahaře především v první části úterního střetnutí.

„Soupeř v obou zápasech nastoupil na tři pětky. V prvním utkání jsme v úvodní třetině byli jak na kolotoči, motalo se nám to. Výkon jsme zlepšili až od druhého dějství. Tentokrát jsme vstřelili více branek a zvítězili,“ pokusil se srovnat duely třetího a čtvrtého kola Generali Česká Cup.

Devětadvacetiletý útočník proti Ocelářům vstřelil branku a na další dvě přihrál, po čtyřech kolech tak vévodí kanadskému bodování poháru.

„Upřímně to pro mě nic neznamená, je to pouze příprava. Těší mě, že se lajně daří, není to jen má zásluha. Na výsledku se podíleli také ostatní kluci. Více nás zajímají body do tabulky než osobní statistiky,“ vyjádřil se Šlahař, který dosud nasbíral sedm kanadských bodů.

Výhra se udála před zraky zlínských fanoušků, kterých bylo téměř o sto více než proti Vítkovicím.

„Bylo vidět, že je větší návštěva. Šli hodně slyšet. Jsme rádi, že si našli cestu na zimák. Ve Zlíně vždy platilo, že jsou náš šestý hráč,“ dodal.