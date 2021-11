Už to vypadalo, že na východě Čech duel mezi Zlínem a Pardubicemi budou muset rozhodnout až nájezdy, nakonec ale nebylo třeba. Dramatický finiš lépe zvládli zlínští sledge hokejisté, když tři body vystřelil 37 sekund před závěrečnou třetinou Martin Joppa.

„Vítězství je super, ale minimálně obraz hry jsme si představovali trochu jinak. Myslím si, že na papíře jsme lepším týmem a dokážeme hrát o dost lépe. Dva góly jsme soupeři darovali špatnou rozehrávkou, je to nás dlouhodobý problém. Musíme jako útočníci více pomáhat obraně v tomto. Celý zápas se hrál nahoru dolů, někdy tlačil soupeř, někdy my. Vzali jsme si ve třetí třetině oddechový čas, kde jsme si řekli, že chceme výhru více než soupeř. Přeházeli jsme lajny, Zdeněk Hábl šel dopředu… Na konci mohly rozhodnout oba týmy. V poslední minutě jsem si prostě řekl, že je to možná poslední šance zápasu a že do toho musím dát všechno. Byl jsem sebevědomý, šel jsem do toho s jednoznačným cílem a povedlo," pověděl Joppa, s deseti góly nejlepší střelec týmu.

O den později si svěřenci trenéra Tomáše Sedláčka jednoznačně poradili s Olomoucí 8:3.

Zlín vstoupil do zápasu skvěle. V čase 2:15 otevřel skóre Zdeněk Hábl a hned za dalších dvacet vteřin e k němu přidal Martin Joppa. Když ten samý hráč skóroval také v 6. minutě, bylo to už 3:0. Čtvrtý gól domácích přidal Pavel Julina, za hosty do pauzy alespoň snížil Jedlička - 4:1.

Drtivý nástup Zlínu stačil. Ve zbytku utkání cenné zkušenosti sbírali i hráči širší sestavy, přesto se LAPP prosazoval dál. Gól dali Davidové Korman a Hábl - 6:1.

Ve třetím dějství se oba celky prosadily dvakrát, za soupeře Večerek a podruhé v zápase Jedlička, za domácí zase kapitán Marian Ligda a v oslabení devět vteřin před koncem hattrick zkompletoval Martin Joppa.

„Bylo našim cílem, abychom hned v první třetině uskočili do nějakého většího náskoku. Měli jsme zápas pod kontrolou a mohli jsme hrát to, co potřebujeme. Zahráli si všichni kluci, za to jsem rád. Soupeř dal tři branky, po kterých vždy ožil a trochu nás to bolelo, ale obecně je tu spokojenost," hodnotil zápas Sedláček.

Liga pokračuje 4. prosince, do Zlína přijede Sparta.

Autor: Jakub Kudláč