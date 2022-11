„Měli jsme víc ze hry, třetí třetinu jsme je víceméně nepustili z jejich třetiny. Měli jsme trestné střílení, které jsme neproměnili, nedali jsme ani samostatný únik, bohužel. Soupeř naopak z mála vytěžil maximum,“ mrzelo kouče SHK LAPP ZLÍN Tomáše Sedláčka.

TAHALI SE S KARLOVÝMI VARY

Zlínští sledge hokejisté sice po hororovém vstupu do zápasu, kdy inkasovali ze všech prvních tří střel, prohrávali již v 9. minutě 0:3, od té doby ale soupeře přehrávali a duel za stavu 4:4 dotáhli do samostatných nájezdů. Tam nakonec rozhodovala až osmá série, ve které byli šťastnější Západočeši. Vydřený bod však musí být s vykřičníkem, Zlín sice v tabulce zůstal na čtvrté příčce, která jako poslední zaručuje postup do play off,

„Byli jsme konkurenceschopní, je velká škoda ztráty 0:3. Ovšem tu jsme dohnali, měli jsme určitě i na to celý zápas otočit. Vary jsou velmi dobrý tým, bylo těžké držet puk a něco vymyslet. Museli jsme všechno dělat v rychlosti,“ komentoval zápas autor tří gólu Dávid Korman. „Mé góly byla práce celého týmu, na mě byla jen koncovka,“ dodal čtyřiadvacetiletý útočník.