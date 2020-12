„Na začátku prosince, po opětovném uvolnění vládních nařízení, jsme sestavili plán pro restart ligy, který se měl uskutečnit na začátku ledna. Operovali jsme s variantou, že by se zrušilo play off a mistr byl vyhlášen po základní části, abychom vše časově zvládli,“ plánoval optimistickou variantu ředitel soutěže Jan Chlubna.

V polovině měsíce ale v České republice došlo k dalším restrikcím.

„Opětovný zákaz amatérských soutěží nám ale teď znemožnil nejen zápasy, ale i veškerou tréninkovou činnost. Dle daných předpokladů bychom tak nestihli odehrát ani základní část ligové sezóny 2020/2021,“ vysvětluje s mrzutostí Chlubna.

Sledge hokejisté tak druhý rok po sobě nepoznají svého vítěze. Před koronavirou krizí čtyři ročníky ovládl SHK LAPP Zlín.

„Moc tomu nechci věřit. Před startem sezony jsme nějaké komplikace čekali, ale ne až takovéto. Nikdy jsem nechtěl přistoupit na to, aby se soutěž ukončila, bohužel už je to tady. Nedá se nic dělat, taková je doba, nikdo neví, co bude. Měli jsme velkou nejistotu, která je alespoň vyřešena,“ vyjádřil se k předčasnému ukončení ročníku generální manažer Zlína Petr Julina.

I přes současnou situaci věří, že následující sezona už se minimálně bude blížit letitým zvykům.

„Jakmile to bude možné, chci, aby kluci mohli jít trénovat, jinak to bude pro ně likvidační. Vždyť v roce 2020 byli na ledě ani ne pět měsíců z celého roku, to je hrůza. Další boj nás poté čeká s rozpočtem. Máme skvělé partnery, každopádně řada firem má už nyní své potíže," poukazuje na nejistotu v dalších měsících.

Zlínští para hokejisté v letošním zrušeném ročníku sehráli tři zápasy. Po výhře 3:2 na ledě Sparty vzápětí prohráli v Karlových Varech 0:2. Třetí a poslední zápas pro zlínské skončil vysokým vítězstvím nad Pardubicemi 8:3.