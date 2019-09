Titul z loňského roku však neobhájili.

„Vzhledem k tomu, jaké zápasy jsme odehráli, myslím si, že to třetí místo je zasloužené. Chtěli jsme se trochu poprat i o to první místo, ale bohužel to nevyšlo. Včera byl těžký den a my jsme nezvládli zápasy, které rozhodovaly o tom finále," věděl kapitán Zlína Marian Ligda, který se stal nejproduktivnějším hráčem týmu za 10 gólů a tři nahrávky.

Zlín porazil Mjosu jak v duelu o bronz, tak ve skupině. „Hráli jsme s našim ligovým týmem, jsou to zkušení hráči a někteří noví, draví. Možná někteří nejsou tak rychlí jako ti zahraniční hráči, ale my to vynahrazujeme těmi zkušenostmi. Takže myslím si, že to bylo i pro ně dobré, že si zahráli takovýto zahraniční turnaj,“ myslí si Ligda.

„V prvním zápase jsme si je trochu oťukali, našli jsme jejich slabiny i silné stránky a řekli jsme si v šatně, co máme dělat. Kteří hráči jsou rychlí, kteří jsou šikovní na puku, a ty jsme se snažili hlídat, aby se nedostali k zakončení. A samozřejmě náš útok je kvalitní, takže tam záleželo na tom, jak je dokážeme přečíslit a jestli dokáží vydržet to tempo, které nasadíme,“ dodal Ligda.

SHK LAPP Zlín - Mjøsa Pikes 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Zapletal (Z. Hábl), 20. Z. Hábl (Ligda), 26. Joppa (Z. Hábl), 31. Ligda (Joppa), 40. Joppa (Ligda) – 43. Vaernes (Nordstoga).

SHK LAPP Zlín: Matoušek (Molek) – Julina (A), Z. Hábl, Mach, Zapletal, Ferenčík – Joppa (A), D. Hábl, Ligda (C), Turic, Korman.

Mjøsa Pikes: Hamre (Gronlie) – Komma, Nordstoga, Sundt – Aanekre, Grosfjeld, Strand, Kirstistuen, Fabian, Lyngroth, Schroder, Vaernes.