V první větší šanci se ocitl domácí Zdeněk Hábl, který se řítil osamocen na Lepáčka, svou kličku však ve vedení svého mužstva nepřetavil. Další možnost měl například po Ligdově akci Zdražil, sám před brankou ale také nezakonči ideálně. Ještě lepší pozici měl po pasu Zdeňka Hábla Korman, ani on ale skóre neotevřel.

Jak je to jednoduché pak domácím ukázal Havířov v 11. minutě. Panfilov předložil puk na kruh Václavu Hečkovi, který snadnou střelou zaskočil Molka. Už za minutu ale bylo srovnáno: Marian Ligda dorazil svoji střelu a zařídil po úvodní třetině skóre 1:1.

Jenže start do prostředního dějství byl jako z hororu, když hned první dvě střely soupeře (ze tří v této třetině) skončily v síti. Nejprve v čase 18:47 si až z rohu mantinelu vyjel do brankoviště a odsud snadno skóroval Panfilov, na něhož za minutu úspěšně provedeným únikem navázal Hečko.

Posléze se zase, jako téměř vždy, hrálo na druhé straně. Už téměř do prázdné dával Julina, Lepáčka ale nepřekonal. Korman zase pálil do břevna. Hru Zlína tvořil neskutečným nasazením a pohybem Zdeněk Hábl, což přineslo snížení chvilku před druhou sirénou. Puk předložil Slavomíru Ferenčíkovi, jenž už měl před prázdnou brankou snadnou práci.

Zkraje třetí části byl v úniku Korman, nedal. A tak opět z první střely ve třetině udeřil soupeř. Mach na útočné modré ztratil kotouč a v samostatném úniku potvrdil skvělou produktivitu Havířova Panfilov. Domácí kouč Sedláček zareagoval oddechový časem a Zlín ztrátu dvou gólů snížil na rozdíl jediné trefy již za 17 vteřin zásluhou Dávida Kormana.

Střelecké trápení tím ale nekončilo. Srovnat mohl v samostatném úniku Zdeněk Hábl, který následně připravil také loženku pro Kormana. Nic. Nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře. "Skoro nikdo se neuměl prosadit. Sice jsme dali tři góly, ale ze třiceti šancí! Měli jsme permanentní tlak. To je ubohé. Dostali jsme neskutečnou školu z produktivity," mluvil obránce Zdeněk Hábl, jenž byl nejaktivnějším hráčem Zlína, připsal si dvě nahrávky a na ledě byl všude.

Obstaral skoro třetinu střel svého týmu, dvakrát jel sám na branku, ani on ale neskóroval. Proti byl skvělý brankář Lepáček. "Měl jsem snad sedm gólovek, z kolektivního výkonu i z mého osobního musíme být zklamaní. Takovéto zápasy se mají vyhrávat," věděl účastník tří Paralympijských her, jenž postrádal v poli kanonýra Martina Joppu. Ten v úvodních čtyřech duelech nasázel osm branek.

Od začátku sezóny také absentuje forvard David Palát. "Martin je střelec, ale David také hodně chybí. Ulevilo by se dost lidem, dalo by se víc střídat. Ale taková je situace," dodal Zdeněk Hábl.

To trenér Tomáše Sedláček se snažil hledat i po nevydařeném utkání alespoň nějaké pozitiva. Třeba i přes dnešní prohru úspěšnou první polovinu základní části. "Dnes jsme dojeli na neproměňování šancí, gólman Lepáček nás vychytal. Oproti tomu soupeř z minima vytěžil maximum. Dost času jsme prohrávali, tudíž jsme se tlačili dopředu a soupeř nám ujížděl do brejků. Něco jsme uhasili, něco ale bohužel skončilo gólem. Máme za sebou první polovinu základní části, jsme do druhého místa, ale ten dnešní duel tomu dává takovou pachuť," řekl Sedláček.

Autor: Jakub Kudláč