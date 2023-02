A duel Zlín načal stejně dobře jako první zápas na Hané. Úvodní dějství ovládli domácí 4:0. Nejprve v 9. minutě otevřel skóre Zdeněk Hábl, jehož za tři minuty následoval Martin Joppa. A když se ještě před přestávkou v rozmezí třinácti sekund trefili Korman a znovu Joppa, zápas měl jasný směr.

V prostředním dějství se na listinu střelců zapsali také prvním gólem v sezoně Tomáš Mach, znovu Zdeněk Hábl a kapitán Marian Ligda. Zlín tak vedl v polovině duelu 7:0 a o vítězi nebylo pochyb. Zbytek zápasu už se spíše jen dohrával, za domácí se podruhé prosadil kapitán Ligda a hattrick zkompletoval Martin Joppa.

Sledge hokejisté Zlína v uvolněném závěru dovolili soupeři nějakou tou nedůsledností i korigování skóre, celkově se Hanáci prosadili čtyřikrát. Domácí ale mohl těšit fakt, že v zápase využili všechny tři nabídnuté přesilovky.

"Stejně jako v prvním zápase jsme zvládli vstup do utkání a vypracovali si náskok. Navíc se nám dařilo i v přesilovkách. Hráli jsme dlouhou dobu svou hru a k ničemu jsme soupeře nepustili. Až ke konci, kdy jsme polevili, to s takovým náskokem přijde," hodnotil utkání útočník SHK LAPP ZLÍN Martin Joppa, který zaznamenal bilanci 3+2.

Ve finále se Zlínští utkají s Karlovými Vary. Týmem, který za celou základní části ztratil jen jediný bod, a to zrovna se Zlínem.

Sledge hokejisté Zlína postoupili do semifinále

"Postoupili jsme do finále, kde nás čekají tvrdé a rychlé zápasy. Moc se na to těším. Určitě to bude těžší soupeř než Olomouc, mají v týmu mnoho reprezentantů, kteří hrají spolu v klubu i v národním týmu, a tak jsou dost sehraní. Jsou tam mladí a šikovní hráči, kteří jsou rychlí," podotkl zlínský kanonýr.

V dlouhodobé části sice jeho tým Varům podlehl doma 2:4 a venku 4:5 v nájezdech, jak sám Joppa ale věří, nyní je Zlín v jiné formě. V novém roce vyhrál v základní hrací době všech šest utkání.

"Oba zápasy s nimi jsme chytili ve velmi zlé formě, teď máme ale závěr sezony dobrý a věřím, že se to ukáže i proti Varům," zakončil Martin Joppa.

Podobně duel hodnotil také spokojený trenér Tomáš Sedláček. „Kluci plnili to, co jsme si řekli. Dobře bruslili. Měli jsme i dobré přihrávky a proměňování šancí. Soupeře jsme dnes k ničemu nepustili. Zároveň mě těší skutečnost, že jsme se konečně sešli v takřka kompletní sestavě. Byť je pravda, že třeba Pavel Julina hrál po tříměsíční pauze zaviněné zraněním, takže se necítil úplně komfortně. Každopádně odehrál dobrý zápas. Věřím, že jeho výkony se postupem času budou ještě zlepšovat. A finále? Těžko teď predikovat, co se bude dít, ale každý zápas začíná za stavu 0:0 a my uděláme všechno pro to, abychom uspěli."

Finálová série se znovu hraje na dvě vítězná utkání, začíná se 4. března ve Zlíně. Rozhodující bitva(y) se uskuteční o 14 dní později na západě Čech.

Autor: Jakub Kudláč