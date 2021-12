Sledge hokejisté Zlína si mohli případnou tříbodovou výhrou v nedělním domácím duelu s Karlovými Vary zajistit postup do finále, jenomže se stal přesný opak. Hráči SHK LAPP ZLÍN se Žraloky nezachytili začátek zápasu, ve 12. minutě prohrávali 0:3 a nakonec padli 3:6. Hattrickem se pod výhru Západočechů podepsala šestnáctiletá hvězdička Filip Veselý, jehož celek zvítězil pošesté v řadě!

Sledge hokejisté Zlína (tmavé dresy) v zápase proti Karlovým Varům padli 3:6. | Foto: Se souhlasem Jaroslava Kvapila.

„ Ve Varech jsme rychle vedli 3:0 my, dnes zase soupeř. Těžko se vracelo do zápasu, Vary hrály to, co potřebovaly, je to kvalitní tým. Měli jsme střídání, kdy jsme dali tři tyčky, to jsou těžké momenty. V defenzivě jsme udělali chyby a i když ve třetí třetině už se hrálo jen u soupeře v pásmu, ztrátu jsme dohnat nedokázali. Vary zaslouženě vyhrály," uznal trenér domácích Tomáš Sedláček.