Špatný start do sezony České para hokejové ligy prožívají sledge hokejisté Zlína. Potvrdilo se to o minulém víkendu, kdy nejprve prohráli na ledě Ostravy 0:3, o den později neuspěli ani v Havířově, kde padli 2:5.

Sledge hokejisté Zlína o víkendu dvakrát padli. | Foto: Se souhlasem Jaroslava Kvapila.

„Neumíme dávat góly, o tom to je. Tohle byl zápas, kdy jsme hráli do plných. Navíc tým s tak kvalitním gólmanem, to je pak těžké. Tam se nedá čekat na nějaké dorážky, je potřeba hru zefektivnit, překvapit nějakou střelou, to se ale dnes nepovedlo," ohlédl se za prvním víkendovým utkáním kapitán SHK LAPP ZLÍN Marian Ligda.

V neděli se poté neúspěšné představili na ledě Havířova. Střelecké trápení prolomil právě Ligda, který vyrovnával na 1:1. Domácí však odskočili na 5:1, za hosty korigoval pouze Zdražil.

„Ač jsme neměli tolik střel na branku, první dvě třetiny nebyli od nás úplně špatné. Jen jsme řešili situace složitěji. Ve třetí třetině už nám ale asi došli síly. Soupeř měl rychlý přechod do pásma, dobrou druhou vlnu. Hráli dobře kompaktně," vyzdvihl druhého soupeře kouč Zlína Tomáš Sedláček.

Jeho svěřenci další zápasy absolvují 11. a 12. listopadu, doma dvakrát vyzvou aktuálně čtvrtou Olomouc. Zlín je se čtyřmi body předposlední.

Autor: Jakub Kudláč