"Soupeř asi nezahrál na své poměry špatný zápas, my jsme splnili, co jsme měli. Jsem spokojený s tím, že jsme utkání hned v úvodu vzali do svých rukou a prosadili se i gólově," těšilo trenéra Zlína Tomáše Sedláčka po sobotní drtivé výhře. Proti Plameňákům se na led dostali i hráči ze širšího kádru, na svůj premiérový gól z Budějovic navázal dalším Miroslav Zdražil.

"Zahráli si všichni, Mira Zdražil se dal další gól. To jsou samozřejmě další pozitiva," hledal klady lodivod LAPPu. Vrásky na čele mu ale musí dělat seznam absencí. Na něm je aktuálně brankář Pastucha a elitní hráči Zdeněk Hábl, Martin Joppa a Marian Ligda.

"Tak to prostě je, musíme se s tím popasovat. Letos jsme se ještě ani jednou nesešli všichni, doufejme, že se to jednoho dne ustálí a povede se to," vyslovil své přání Sedláček.

SŤALI TAKÉ HAVÍŘOV

Jak důležité je míti kapitána poznali Zlínští v první třetině. V té sice měli herní převahu, skóre ale nakonec ve 13. minutě otevřeli jednoduchou akcí. Korman vyslal do úniku Mariana Ligdu a jeho klidné zakončení znamenalo vedení 1:0. "Brankář si nebyl jistý, jestli půjdu do kličky. Zvolil jsem takovou kratší, přičemž mi tam nechal dost místa," popisoval klíčový moment zápasu Ligda, jenž se do sestavy vrátil i ne zcela uzdravený. "Limit tam nějaký byl, můj výkon se pohyboval asi na 70 procentech," zmínil zlínský srdcař.

Po vstřelené brance Zlín ubránil oslabení a i v prostředním dějství měl navrch, brankáře Lepáčka ale nebylo tak snadné překonat. Totéž ovšem platilo i o Molkovi na druhé straně. Kvalitně fungovala celá defenziva SHK LAPP, brejkovou situaci neměli Havířovští za celý zápas ani jednu.

Trochu stresu vyvolala na zlínské lavičce chybná rozehrávka Kormana před druhou sirénou, Mlčák ale v dobré pozici prováhal moment na střelu. Do střeleckých možností se dostával třeba Ital Kalegaris, ani on však zlínského Molka neodčaroval.

Definitivum třem bodům mohli dát hosté při situace dva na nikoho, Palát předložil puk Kormanovi před prázdnou branku, svůj jedenáctý gól v sezoně ale slovenský šikula nepřidal. Mrzet jej to ovšem ve výsledku nemuselo, neboť domácí nezvládli v závěru udeřit ani při hře šest na čtyři.

"Hrát zápas na 1:0 je náročné, stačí jedna chyba nebo hloupý odraz a soupeře dostanete do hry. Ale určitě to je zasloužené vítězství, měli jsme více ze hry. Soupeř měl hru postavenou na kvalitním brankáři, dost toho pochytal, jiné šance jsme zase špatně vyřešili my," přemítal duel na severu Moravy kouč Zlína Tomáš Sedláček. Jeho celek vyhrál na jeden gól po více jak pěti letech, naposledy se to povedlo v prvním semifinálovém klání na ledě Sparty v únoru 2017.

"Skvěle jsme zápas odehráli dozadu, nebyly tam zásadní propady a brankář pochytal to, co měl. I taková utkání se musí zvládnout. O to více si ceníme šňůry výher, neboť tady ta marodka celkem je. S tím se ale potýká více týmů, prostě to tak je. Za dva týdny máme před sebou další těžký dvojzápas, věřím, že už v širší sestavě," díval se Sedláček na dvě střetnutí s Olomoucí, která se zatím prezentuje v letošní sezoně velmi dobrým dojmem. Odměnou jí je druhá pozice.

5. kolo

Ostrava – Zlín 1:10 (0:3, 0:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 35. Hečko – 2. Korman (Ferenčík), 7. Korman (Julina, Ferenčík), 11. Turic (Zdražil, Julina), 20. Palát (Korman), 23. Palát (Julina, Ferenčík), 25. Korman (Palát, Ferenčík), 27. Palát, 36. Zdražil, 42. Palát (Mach, Julina), 43. Korman. Rozhodčí: Kafka, Janda. Vyloučení: 1:3. Využití: Bez. V oslabení: Bez. Střely na branku: 6:38. Vhazování: 11:30. Průběh utkání: 0:7, 1:7, 1:10.

6. kolo

Havířov – Zlín 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Ligda (Korman). Rozhodčí: Škuta, Novák. Vyloučení: 0:2. Využití: Bez. V oslabení: Bez. Střely na branku: 12:18 (5:9, 4:8, 3:6). Vhazování: 16:20. Průběh utkání: 0:1.

Autor: Jakub Kudláč