Zlínský kouč Sedláček pro zápas proti Spartě využil širšího kádru, k dispozici měl na sledge hokej nezvyklé kompletní tři útoky. Například nejproduktivnější hráč základní části Zdeněk Hábl se ocitl až na třetím centru, i tak se ale podílel na obou trefách svého týmu.

"V utkání nám o nic nešlo, byla to skvělá příležitost dát prostor také klukům, kteří se do vypjatých zápasů nedostávají. Dostali hodně prostoru," pochvaloval si Sedláček po vítězném utkání, které však i přes svůj nepříliš velký význam se svezlo do vyhrocené formy. "Úplně zbytečně," dodal domácí trenér.

Zlín šel do vedení v poslední minutě první třetiny. V přesilovce se dostali do přečíslení Zdeněk Hábl s Davidem Palátem, jenž střelou po ledě překonal Vápenku.

Dvě minuty po přestávce už to bylo 2:0. Ferenčík vyslal do úniku Zdeňka Hábla, který kličkou do forhendu zaznamenal zaznamenal svůj 29. kanadský bod v sezoně.

Pražané mohli snížit například ve 28. minutě, Raul už zasunoval puk za Matouška, jenomže v ten moment už byla branka zcela mimo své postavení. Obránce Ferenčík za to dostal menší trest.

V polovině třetí části nejprve museli rozhodčí uklidňovat hromadnou rozmíšku obou pětek, aby následně Pražané srovnali. Ve 40. minutě odražený puk od zadního hrazení dopravil do sítě Novotný a za minutu a čtvrt srovnal Raul.

Duel dospěl až do samostatných nájezdů, ve kterých se našel jediný úspěšný exekutor. Ve druhé sérii se trefil Miroslav Zdražil, oproti tomu zlínský gólman Matoušek zlikvidoval všech pět pokusů soupeře.

SHK Lapp Zlín – Sparta Praha 3:2 po samostatných nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Palát (Z. Hábl), 18. Z. Hábl (Ferenčík), rozh. náj. Zdražil – 40. Novotný (Ohar), 42. Raul (Ohar). Rozhodčí: Šiška, Tkadlec. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 12:13 (6:1, 2:2, 4:10). Vhazování: 18:13. Průběh utkání: 2:0, 2:2.

Zlín: Matoušek - Julina, Ferenčík, Mach - Joppa, Ligda, Zdražil - Turic, D. Hábl, Korman - Palát, Z. Hábl, Panák.

Sparta: Vápenka - Zapletal, Raul – Ohar, J. Krupička, Novotný, Frolík, Jirsa, Kapko.

Autor: Jakub Kudláč