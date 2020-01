Odveta reprízy loňského finále je na programu v polovině února na severu Moravy.

„Dokázali jsme, že se umíme otřepat z ne úplně povedené základní části. Hráli jsme jako jeden muž a věřím, že půjdeme ještě daleko,“ řekl autor vítězné trefy Martin Joppa.

V sobotu svěřenci trenéra Tomáše Sedláčka tým okolo ruského reprezentanta Lisova přehráli, přestříleli a po zásluze vyhráli. Oplatili tak soupeři poslední vysokou porážku.

„Podívali jsme se na video, vzali si z toho dobré věci a řekli jsme si, co zlepšit. Hlavně jak bránit, v obraně to bylo od nás velmi dobré, drželi jsme prostor před brankou, nepouštěli jsme Studénku do šancí,“ označil za klíčové zlínský útočník.

„Zápas se hrál ve výborném tempu, od prvních minut to byl duel, jaký se na play-off patří. Všichni na obou stranách ze sebe vydali maximum, byla to skvělá pozvánka na další zápasy,“ dodal Joppa, jenž s týmem moc touží obhájit posledních pět mistrovských titulů. „Uděláme pro to vše!“

ZLÍN – STUDÉNKA 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Ligda (Joppa, Korman), 22. Ferenčík (Ligda), 33. Julina, 36. Joppa (Korman, Julina) – 11. Kalegaris (Lisov), 15. Lisov (Panfilov, Kalegaris), 28. Lisov (Panfilov). Vyloučení: 1:0 , bez využití. Diváci: 226. Stav série: 1:0.

Zlín: Matoušek – Julina, Z. Hábl, Ferenčík – Joppa, Ligda, Korman – Mach, D. Hábl. Studénka: M. Kudela – V. Kudela, Fojtík, Panfilov, Lisov, Kalegaris, Kudrna, Prostředník, Severin.

Výsledek druhé semifinálové série: Karlovy Vary – Pardubice 2:3 po sam. náj., stav série 0:1.