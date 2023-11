Ve dvojzápase s posledními medailisty Spartou a Karlovými Vary získali jen bod, a tak po deseti odehraných duelech zůstávají sledge hokejisté Zlína na předposledním místě extraligy jen s mizivou šancí na postup do play-off.

Sledge hokejisté Zlína (tmavé dresy) v 9. kole extraligy podlehli pražské Spartě 3:4 po samostatných nájezdech. | Foto: petrkoval.com

Vedení klubu se bude se současnou nepříznivou situací zabývat. Příznivce o tom informovalo na webu.

„Sledge hokejový klub LAPP ZLÍN vnímá neuspokojivé výsledky mužstva, které se nachází na sedmé, to jest předposlední příčce tabulky. Zlínský celek z deseti odehraných zápasů posbíral jen osm bodů, přičemž dvakrát vyhrál za tři body a dvakrát prohrál v samostatných nájezdech. V ne každé sezoně se vše vydaří a je po ruce ono potřebné sportovní štěstí, včetně zdravých hráčů. I tak ale klub dává sponzorům, fanouškům a dalším příznivcům najevo, že aktuální výsledková situace není vedení, hráčům ani realizačnímu týmu lhostejná a všichni intenzivně pracují na řešení nastalé situace. Děkujeme za podporu!" stojí v prohlášení na webu.

Poslední zápas před téměř dvouměsíční reprezentačně-vánoční přestávkou sehráli zlínští sledge hokejisté proti Karlovým Varům.

V repríze jarního finále byli opět úspěšnější Žraloci, kteří ve Lhotě u Vsetína, kde se utkání hrálo, vyhráli 8:4. Zlín sice v závěru druhé třetiny povedenou pasáží vyrovnal na 4:4, ve třetím dějství ale soupeř vyjádřil svou herní převahu dalšími čtyřmi góly a vidina "azylového překvapení" byla fuč.

„Vary mají obrovskou kvalitu, v jejich týmu je několik reprezentantů, což bylo vidět i tentokrát. Jsou velmi dobře fyzicky i individuálně připravení. My jsme to dokázali dvě třetiny nějakým způsobem eliminovat, v té třetí nám bohužel došly síly. Kluci si za výkon zaslouží poděkování. Nic nevypustili a hráli velice dobře. Toho si vážím," hodnotil zápas trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš Sedláček.

Závěrem vyzdvihl přístup Pavla Juliny, který si v zápase se Spartou roztrhl bradu, v neděli se ale obětoval a nastoupil.

„Doktor mu ji zašil dvanácti stehy a on se do zápasu vrátil. Nastoupil i proti Karlovým Varům, přičemž týmu to obrovsky pomohlo. Je to srdcař jak má být," vyzdvihl Sedláček.

Sobotní utkání sousedů v tabulce nabídlo vyrovnaný a dramatický průběh. Zlínští, kteří se museli proti Spartě obejít bez zdravotně indisponovaných útočníků Joppy s Kormanem, sice zprvu vedli, necelých pět minut před koncem však prohrávali 1:3. I tak ale dvěma slepenými góly duel poslali do nájezdů, kde podobně jako v zářijovém klání v hlavním městě na svého soka nestačili. Stejný obrat jako minulý víkend proti Olomouci tak k vítězství nedotáhli.

