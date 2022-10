Moravané tedy mají co napravovat. Na rozpačitém vstupu do sezony mají svůj podíl rovněž absence. Do zápasů se Spartou a Karlovými Vary nenastoupily opory Martin Joppa nebo Dávid Korman. Přesto všichni pevně věří, že vše se výkony týmu SHK Lapp brzy zlepší a Moravané si z venkovního dvojutkání přivezou co největší bodový zisk.

„Sice jsme vedli 2:0, ale Vary jsou velmi kvalitní tým. Poté jsme udělali nějaké chyby, které soupeř dokázal potrestat. V závěru bych řekl, že nám docházely síly. Hráli jsme na menší počet lidí, než bych si představoval. Co se týče debutujícího brankáře Pastuchy, tak podal výborný výkon. Zápas odchytal velmi dobře. Žádný z gólů nepadá na jeho hlavu. V úvodních dvou zápasech sezony jsme zjistili věci, na kterých musíme dále pracovat. Zápasů je před námi ještě celkem dost, takže to určitě můžeme napravit. Budeme se snažit. Další věc je, že se musíme scházet v kompletní sestavě," komentoval poslední zápas proti Karlovým Varům hlavní trenér Zlína Tomáš Sedláček.

Bývalý kapitán Beranů: Mužstvo nebylo adekvátně posíleno. Mluví o bolestech týmu

Sobotní soupeř Zlína České Budějovice jsou navrátilcem do soutěže po čtyřech letech, comeback ale Motoru příliš nevyšel.

Jihočeši nemají na svém kontě ani bod, navíc ještě nevstřelili ani gól. České Budějovice nejdříve prohrály s Havířovem 0:15 a následně nestačily na nováčka z Ostravy, která zvítězila 8:0.

Gólové skóre z obou zápasů je tedy pro Motor krajně nelichotivé: 0:23 ve prospěch soupeřů. Naposledy v sezoně 2017/2018 Zlín vyhrál oba vzájemné zápasy. Venku 7:1, doma pak 5:0 kontumačně, neboť soupeř k boji nenastoupil.

To Pardubice vstoupily do ligy oproti Českým Budějovicím diametrálně odlišně. V prvním kole Mustangové zvítězili v Ostravě 9:0, v tom druhém triumfovali na ledě Havířova 4:1. S aktuálním ziskem šesti bodů patří Východočechům dělená první příčka průběžné tabulky. Loni LAPP vyhrál s Pardubicemi všechny čtyři vzájemné duely, z toho dva v sérii o bronz.

A co od následujícího dvojzápasu čeká ostrostřelec Martin Joppa, který se opět objeví ve zlínském dresu? „Po neúspěšném prvním víkendu sezony potřebujeme body. Bude to náročný víkend. Nicméně věřím, že týmovou hrou dokážeme porazit oba soupeře. Hlavně zápas s Pardubicemi bude důležitý kvůli postavení v tabulce a boji o lepší umístění pro play off," ví loňský nejlepší střelec ligy, jenž se v minulém týdnu ozdobil bronzem v dresu výběru Evropy na turnaji v Ostravě

Krom medailí ale Zlín počítá také ztráty, zranění v horní části těla z této reprezentační akce vyřadilo Zdeňka Hábla.