Hráči LAPP ZLÍN se vydali na led 9. srpna, mají tak za sebou šestitýdenní přípravné období proložené také intenzivním soustředěním se zvýšeným objemem ledu a tréninků ve fitness centru Vita Sana Club. Právě tam je měl na povel David Vyoral, dříve špičkový český reprezentant ve sportovní gymnastice.

"Jsem s kluky už šestým rokem. Pro mě je to zpříjemnění a zároveň výzva, protože nejsem přeci jen specialista na práci s handicapovanými. Věřím, že to má přínos pro mě, i pro ně. Moc si to chválím, je to parta velmi dobře naladěných lidí," mluví s nadšením osobní kouč, jenž má za sebou také pětileté účinkování u světoznámého Cirque Du Soleil.

V očekávání je před prvním ostrým ligovým duelem také trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš Sedláček.

"Zdravá nervozita před startem soutěže tam samozřejmě trochu je. Musíme vidět, že v soutěži nás čekají kvalitní protivníci, kteří taky chtějí uspět. Jsem zvědavý, jakou hrou se jednotlivé týmy budou v sezóně prezentovat," pověděl stratég, jenž u kormidla Moravanů začíná již patnáctou sezonu.

"Za ty roky už umím lépe pracovat s emocemi. Roky přibývají, což na tom taky má svůj podíl," pousmál se Sedláček.

Jeho kádr, který v roce 2015-2019 pětkrát v řadě ovládl domácí soutěž a v témže období také bral dvě evropské zlata, se na úvod utká se Spartou Praha. Díky spolupráci zlínského klubu, agentury Kudláč media a České televize si navíc diváci budou moci naladit duel na kanále ČT sport Plus.

Se Spartou Praha se utkali Zlínští loni v prvním kole play out, kde doma sice padli 1:2, venku ale po výhrách 7:1 a 6:0 postoupili do další fáze play-out, které nakonec celé vyhráli.

Do nového ročníku jde klub z Baťova města také s mírně obměněnou soupiskou. Do Olomouce se po šestnáctiletém působení ve Zlíně přesunul brankář Jan Matoušek, mladý David Ondrák pak zase zvolil dres Sparty, kdy první duel pikantně zažije ve Zlíně.

Naopak znovu zlínský dres obleče Erik Fojtík.

Zlínský odchovanec začal v Baťově městě v roce 2001, s občasným hostováním v jiných klubech zde zůstal až do roku 2016. Po zisku mistrovského titulu, na kterém se mimo jiné podepsal zlatým gólem, přestoupil do Studénky, pozdějšího Havířova. Nyní se po osmi letech vrací domů.

Fojtík ve svých dvaapadesáti letech má stále drajv do hokeje. Hrál na paralympiádě v letech 2010, 2014 a 2022. Díky dvojímu občanství nastupoval na Paralympiádě v Číně v dresu Slovenska. Odehrál také několik světových šampionátů, s křížem na hrudi se představil také letos v květnu na mistrovství světa v Kanadě.