Utkání nabralo klíčový ráz už v první třetině, kterou Zlínští vyhráli jasně 3:0. Ve druhém dějství jejich dominance pokračovala, to se svěřenci Tomáše Sedláčka trefili hned sedmkrát, přičemž třetí perioda přinesla další dva góly v síti Motoru.

Kvalitní výkon opět předvedl ostrostřelec Martin Joppa, který se trefil třikrát. „Byl to pohodový zápas. Jsme rádi, že jsme ho zvládli vítězně a že jsme se připravili na zítřek. Hráli i hráči, kteří si tolik nezahrají, dali gól a dařilo se jim, což je fajn,“ glosuje Joppa, jenž měl bilanci 3+4.

Ve 22. minutě následně uspěl premiant Zicha, když po nahrávce od Zdeňka Hábla zůstal zcela volný před před hostujícím gólmanem Lackem.

VYHRÁLI I PODRUHÉ

Visel nad nimi Damoklův meč, jenže na ledě se zdálo, že snad zlínští sledge hokejisté potřebují výzvy k životu. Proti Pardubicím v ultimativním duelu, kdy by se porážka rovnala téměř nulové šanci na účast v play off, kde Zlín chyběl naposledy v roce 2009, domácí tou dobou třetí tým tabulky jednoznačně přehráli a zvítězili 10:0. Hattrick vsítil Zdeněk Hábl.

Zlínští jsou aktuálně v našlapané tabulce třetí, bod za druhou Olomoucí a dva body před pátými Pardubicemi.

„Body jsme potřebovali, nebylo jiné cesty. Nový rok jsme začali dobře, dostali jsme se na dobrou vlnu, v týmu teď cítím pohodu. A to pak hokej hrát umíme, což jsme ukázali. Jsou tu TOP hráči. Nejde o to dávat plno gólu slabým týmům, ale těm lepším, což se povedlo dnes. Sice soupeř měl nějaké absence, ale to je jeho problém. My na tom jsme podobně a museli jsme se soustředit na sebe,“ pochválil celý tým kapitán Marian Ligda, který ale prý nervozitu před klíčovým duelem nepociťoval.

„Jediné obavy měl trenér, chudák z toho byl v panice,“ popíchl s úsměvem zkušeného kouče Ligda. Ten na oplátku před celým týmem smekl klobouk. „Kluci hráli v pohybu, chodil puk, napadali včas, soupeř neměl čas na rozehrávku. Zápas od nás byl výborně odehraný, super,“ řekl kouč Pavel Sedláček.

Poslední dva zápasy základní části LAPP čeká už příští víkend, kdy do Baťova města zavítá Ostrava a Havířov.

Autoři: Pavel Mandát, Jakub Kudláč