Ústřední postavou prvního víkendového duelu byl obránce Zdeněk Hábl, jenž tři góly dal a jeden připravil. Hráč, který podzim stál kvůli zranění ramene, se tak na klíčovou fázi sezony dostává do pohody. „Když si to má člověk s kým dát, tak to jde. Ne že bychom nějak soupeře podceňovali, ale Ostrava je nováček, takže šlo to,“ komentoval úspěšný zápas Hábl s tím, že v neděli se definitivně rozhodlo o podobně konečné tabulky po základní části.

Zlínští k jistotě účasti v elitní čtyřce potřebovali z duelu s Havířovem alespoň bod, proti šestému celku tabulky ale nenechali nic náhodě. Již v čase 2:12 vedli po dvou gólech Martina Joppy 2:0, a když se do přestávky trefil ještě Palát znovu s Joppou, jenž tak do první sirény dokonal hattrick, vyhnali z branky slovenskou reprezentační jedničku Lepáčka.

Kanonádu ale nezastavil ani jeho kolega Loska, po dvou periodách byl stav 11:1. Nakonec se Zlínští ve třetím dějství prosadili ještě dvakrát a zvítězili vysoko 13:1. Hattrick zaznamenal David Palát, Martin Joppa pět branek dal a na šest nahrál.

„Když padají góly, tak to vždycky baví. Byla to zábava, trochu nás to probudilo, přeci jen hrát v osm ráno není moc zvykem. Chtěli jsme zapojit kluky, kteří v play off už tolik prostoru asi nedostanou, tak jsme hráli i pro ně,“ pronesl Joppa.

Zlín skončil v základní části druhý, třetí Olomouc zaostala o jediný bod. „Bude to speciální, už mi psal z Olomouce Michal Hlinka, že se na ty zápasy velmi těší, ale že mě bude muset nenávidět. Uvidíme, aktuální formu teď máme lepší, tak snad to tak bude pokračovat,“ přeje si Joppa.

Vyřazovací boje začínají první únorový víkend, a to na ledě hůře postaveného týmu základní části, v tomto případě Olomouce. Odveta je na programu o 14 dní později. Hraje se na dvě vítězná utkání.

Autor: Jakub Kudláč