Zlín je tak v tabulce turnaje se čtyřmi body druhý. „Po prvním dnu jsme spokojení,“ oddechl si trenér Tomáš Sedláček.

S Mjosou přitom v utkání hraném na poločasy vedli jeho svěřenci 2:0. Norové však vyrovnali na 2:2 a až Martin Ligda, kapitán SHK Lapp Zlín rozhodl.

„Zkomplikovali jsme si to utkání, ve druhé třetině jsme měli proměnit nějakou šanci a byl by klid. Z toho pramenily šance pro soupeře, čehož on dokonale využil. V nájezdech jsme si ale zvládli výhru vzít zpět,“ poznamenal vůdce "Lappáků" a autor dvou gólů Marian Ligda, který následně v nájezdech rozhodl také infarktovou zápletku s Malmö.

Předtím Zlínští v prvním poločase dvěma góly otočili skóre z 0:1 na 2:1, obrat se ale po pauze povedl také Švédům. Ti si vypracovali vedení 4:2 a domácí museli dotahovat. Smazat ztrátu nakonec zvládli, když při hře bez brankáře vyrovnával na 4:4 Joppa.

„S Norskem jsme přišli o bod v poslední minutě, se Švédy to bylo zase naopak. Tam jsme začali dobře, pak nás však individuální chyby dostaly dolů. Hráči se ale zvedli, smazali ztrátu a máme dva body,“ oddechl si Tomáš Sedláček, trenér SHK LAPP Zlín.

ZLÍN – MALMÖ 5:4sn (2:1, 2:3 – 2:1)

Branky a nahrávky: Branky a nahrávky: 9. Ligda (Joppa), 13. Z. Hábl (Joppa), 25. Zapletal (Z. Hábl), 29. Joppa (Korman, Julina), rozh. náj. Ligda – 3. Hering (Bakke), 18. Bogle, 20. Hering (Jonsson), 25. Hering (Ingvarsson). Vyloučení: 0:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 20:16.

Zlín: Molek (Matoušek) – Julina (A), Z. Hábl, Mach, Zapletal – Joppa (A), D. Hábl, Ligda (C), Turic, Rauš, Ferenčík, Korman.

Malmö: U. Nilsson – Lundgren, Ingvarsson, Strandmark, Bogle – H. Nilsson, Eklund, Flomén, Bakke, Hering, Jonsson, Rennhack.

ZLÍN – MJØSA 3:2sn (2:0, 0:2 – 3:1)

Branky a nahrávky: 5. Ligda (Joppa, Zapletal), 13. Z. Hábl (Joppa, Julina), rozh. náj. Ligda – 25. Vaernes, 30. Vaernes (Schroder). Vyloučení: 1:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 20:7.

Zlín: Matoušek (Molek) – Julina (A), Z. Hábl, Mach, Zapletal – Joppa (A), D. Hábl, Ligda (C), Turic, Rauš, Ferenčík, Korman.

Mjøsa: Gronlie (Hamre) – Komma, Nordstoga, Sundt – Aanekre, Grosfjeld, Strand, Kirstistuen, Fabian, Lyngroth, Schroder, Vaernes.