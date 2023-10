Sledge hokejisty Zlína čekají o víkendu zápasy 5. a 6. kola domácí ligy. Výlet do Slezska je v sobotu zavede do Českého Těšína, kde najde azyl ostravský celek Flamingos. Úvodní buly je naplánováno na 16:00. V neděli se pak svěřenci trenéra Tomáše Sedláčka představí v Havířově, tam duel bude startovat kokrhání kohouta: hraje se už od 8.10 hodin.

Sledge hokejisté Zlína čekají zápasy ve Slezsku. | Foto: Petr Koval

Úvod sezony zlínskému celku úplně nevyšel, po čtyřech duelech má na kontě stejný počet bodů, což stačí až na šestou příčku. V nadcházejících dvou duelech by tak potřebovali hráči z Baťova města rozšířit svůj bodový zisk. "Bylo by to vhodné, to je jasné. Podstatné také bude, koho se nám podaří pro zápasy uschopnit," pověděl trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš Sedláček.

Ten se zatím v dosavadní části sezony musel obejít bez zraněného kapitána Mariana Ligdy, poslední duel s Pardubicemi byl navíc první a na delší dobu i poslední pro Martina Joppu, jenž se zranil v závěru utkání.

"Tam to bude na delší čas… Za poslední dva roky už jsme si zvykli různě lepit sestavu, prostě to tak je. Prostor se tím otevírá pro další kluky, kteří mohou ukázat své dovednosti. Pořád je to týmový sport," říká zkušený kouč.

Sobotní soupeř Flamingos Ostrava působí v tuzemské lize druhým rokem. Loni skončil v sezoně předposlední, letos však má tým očividně vyšší ambice. Střídačku má na povel Jan Szturc, asistent u české reprezentace, branku pak střeží reprezentační jednička Martin Kudela, v ofenzivě jsou další členové národního týmu Václav Hečko a před sezonou ze Zlína příchozí David Palát.

Ostravané navíc úspěšně lovili i na zahraničním trhu, krom pěti slovenských hráčů Gottharda, Vargy, Dzimka, Gábora a Pucheina zlákali do svých řad reprezentanta USA Roba Easleyho.

Jinak útočník Colorada Avalanche se výrazně zapsal již ve svých prvních dvou zápasech. Spartě nasázel hattrick a pomohl Ostravě k výhře 4:3, ve druhém utkání byl jediným střelcem svého týmu při porážce 1:4 s Varama. Mimo to v úvodu sezony Plameňáci padli 1:2 v Pardubicích, ovšem tři body brali v Českých Budějovicích. Po 4 duelech tak mají 6 bodů.

V neděli ráno pak Zlín nastoupí na ledě Havířova. Loni pátý celek ligy také disponuje velice atraktivním kádrem. V brance je již delší dobu jistota v podobě slovenského reprezentanta Lepáčka, ovšem do pole se povedlo Slezanům poskládat zajímavá jména. Ital Kalegaris, Němec Kuhli-Lauenstein a dva Norové Audun Bakke a Ola Oiseth minulý víkend ukázali svou sílu: nejprve potrápili suveréna z Varů a padli 1:2, o den později ale přejeli Spartu 5:0.

Stejně jako Ostrava i Havířov v prvním hracím víkendu vyhrál v Budějovicích a padl v Pardubicích, a tak má na kontě taktéž šest bodů.