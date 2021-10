Sledge hokejisté Zlína naplno bodovali i ve čtvrtém utkání sezóny, když zvítězili na ledě Olomouce 4:2. Proti tuhé defenzivě soupeře otevřel skóre v závěru první třetiny Joppa, který byl u všech gólů svého týmu. Dva dal a na další dva nahrál. Od jeho trefy v 15. minutě už Zlínští po celou dobu utkání vedli.

Sledge hokejisté Zlína naplno bodovali i ve čtvrtém utkání sezóny, když zvítězili na ledě Olomouce 4:2. | Foto: petrkoval.cz

„Myslím si, že z naší strany to nebyl úplně nejlepší zápas, na druhou stranu kluci z Olomouce to měli trochu jednodušší, neboť narušovat hru soupeře je o něco lehčí než hru tvořit. My jsme si hru nechali narušovat až moc, neroztahovali jsme ji, nevyužívali jsme náš potenciál. Musím pochválit brankáře Olomouce, měl velmi dobré zákroky," pověděl po zápase Dávid Korman, jehož tým celkově přehrál soupeře na střely na branku 33:5.