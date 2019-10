Zlín postupně navyšoval své vedení a zvítězil po dvou gólech Joppy a Kormana, jednou se prosadil Ligda a Zdeněk Hábl. Ten kromě branky stihl i nahrávku a bitku, zapsal tak hattrick Gordieho Howa! Další duel čeká Zlín 9. listopadu na ledě Studénky.

V čase 33:42 přišlo koření už rozhodnutého duelu. Vyhrocené utkání vyvrcholilo poblíž střídačky Zlína bitkou, za kterou vyfasovali tresty domácí Mikuš s Jedličkou, za hosty Julina se Zdenkěm Háblem, jenž tak dokonal hattrick Gordieho Howa.

„Ono vůbec něco takového existuje? Ale bouchl jsem si jen párkrát, pak mě odtáhli rozhodčí a celé si to vzal na sebe Pavel Julina. Začalo to zbytečně, do Pavla šli dva hráči při hře, přitom ten jeden zezadu, bylo to nefér,“ popsal konflikt na klubovém webu Zdeněk Hábl, který byl jinak s výkonem v utkání spokojen.

„Olomouc je tým, který pokud prohrává a musí makat, aby vyrovnal, tak odejde fyzicky. My jsme pak průběh kontrolovali a navyšovali vedení,“ dodal Hábl.

Na konečných 6:1 upravil druhým gólem v utkání Dávid Korman.

„Moc gólů nedávám, takže mám obrovskou radost. Na hattrick jsem vůbec nepomýšlel, vždyť já jsem dal i dva góly v jednom zápase poprvé,“ řekl mladý útočník, jehož radost navíc umocnil fakt, že ještě loni nastupoval za Olomouce.

„Myslel jsem na to, že hrajeme s nimi, měli jsme i nějaké dobírání. Těšil jsem se na to dost, chtěl jsem dát i gól, nakonec byly dva,“ řekl Korman.

To Olomoučtí byli zklamanější.

„Věřili jsme ve vyrovnanější zápas, nepovedlo se nám to. Celý víkend. Musíme si sednout na zadek a popřemýšlet nad tím. Vedli jsme, ale pak jsem udělal chybu a rychle srovnali. My to tak máme, dáme gól a chceme všichni útočit, nezvládáme to takticky. Dva góly nám dal Dávid Korman, to mu nezapomenu (smích). Jeden ale šel vlastně ode mě. Ta šarvátka… Tak to prostě bývá,“ řekl za Hanáky kapitán Radek Jedlička.

Olomouc – Zlín 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Palát (Flis) – 5. Joppa (Z. Hábl, Ligda), 6. Ligda (Mach, Joppa), 10. Joppa (Julina, Mach), 30. Korman (Z. Hábl), 32. Z. Hábl (Ferenčík), 37. Korman (D. Hábl, Ligda). Vyloučení: 2:5. Bez využití. Střely na branku: 14:29.

Olomouc: Černoch – Flis, Kartosz, Jedlička, Stašák, Mikuš, Klíma, Večerek, Palát, Buriánek.

Zlín: Molek – Julina, Z. Hábl, Ferenčík – Joppa, Ligda, Turic – Korman, D. Hábl, Mach.

Autor: Jakub Kudláč