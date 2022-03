„Poslední dva měsíce jsme trénovali v pár lidech, většinu reprezentantů vlastně uvidím až den před zápasem. Je to nezvyk, ale mají to tak všichni," popisoval nečekané protáhnutí sezony o dva měsíce trenér SHK LAPP Zlín Tomáš Sedláček.

Jeho tým se utká s Pardubicemi. Oba týmy jsou si v play off souzeny, hrají spolu ve vyřazovacích bojích velmi často. V letech 2015, 2017 a 2018 Mustangy LAPP přehrál ve finále. „Bývají to kvalitní zápasy, ofenzivní a s dobrou fanouškovskou kulisou," řekl zlínský lodivod.

Moravané od roku 2015 pravidelně končili sezonu (řádně dohranou pozn. red.) titulem, letos tomu však bude jinak.

Sníženou motivaci to však rozhodně neznamená. „Je tady plno kluků, kteří z ligy bronz ještě nemají, byla by škoda si ho do té sbírky nepřibrat. Medaile nevisí tak vysoko, určitě je naší motivací zápasy urvat. Navíc dva roky po sobě jsme teď přišli vinou covidu o vrchol sezony, takže si to letos chceme vynahradit," plánuje Sedláček.

Oba týmy bude čekat ojedinělá série. Hraje se na dva zápasy, přičemž vítězem se stane tým, který pomyslně uhraje více bodů.

První duel může skončit remízou, v případě druhého nerozhodného výsledku už se ale bude prodlužovat.

Stejně tak v případě výhry jednoho týmu v pátek a výhry toho druhého v sobotu.

Vzájemné zápasy z letošní sezóny vyzněly oba pro Zlín. Doma zvítězil 5:1, venku 4:3.

Celková bilance s Mustangy čítá 28 zápasů a pouhé dvě prohry, z toho obě na ledě Pardubic. V play off pak LAPP vyhrál všech sedm měření sil.

Autor: Jakub Kudláč