Po slavnostním přípitku se úřadující mistři české para hokejové ligy podepsali do kroniky města Zlína.

„Jsme hrdí, že má Zlín nejlepší český sledge hokejový tým, který vytvořil pěti tituly po sobě vítěznou dynastii. Sledge hokej budeme i nadále podporovat a myslíme na něj i při rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky. Řešíme i možnosti větší propagace para sportů“ poznamenal v tiskové zprávě města Jiří Korec.

Pozvání na půdě radnice váží i samotní zástupci zlínského klubu.

„Jsme velmi vděční za to, jak skvělou spolupráci máme s městem. Na náš sport se velmi těžko shánějí finance, stejně tak je pro nás potřeba důvěra partnera, kterou nám město dává. Věříme, že vše splácíme svými skvělými výkony a reprezentací města Zlína,“ reagoval útočník a předseda SHK Lapp Zlín Zdeněk Hábl, který se už se svými spoluhráči připravuje na obhajobu loňského zlata v devátém ročníku domácího turnaje LAPP Cup Zlín.

Do Baťova města první zářijový týden (od čtvrtka 5. 9. do soboty 7. 9.) opět přijedou týmy z pěti evropských zemí. Domácí Zlín doplní švédské Malmö, norská Mjosa, italské Jižní Tyrolsko a rakouská Vídeň a opět si to rozdají o nejcennější evropské zlato na klubové úrovni.