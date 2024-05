Osm přípravných zápasů absolvují v létě hokejoví Berani. Dvakrát se střetnou s loňským čtvrtfinalistou první ligy z Prostějova, utkají se také s mančafty z nejvyšší slovenské soutěže. V úterý o tom informovali na webových stránkách.

Hokejoví Berani se s Prostějovem naposledy utkali v loňském čtvrtfinále Chance ligy. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Berani k tréninkům na ledu poprvé vyjedou v průběhu července, už v půlce srpna je pak čeká první přípravný duel. Konkrétně 13. srpna na domácím ledě vyzvou čtvrtfinálového soupeře z uplynulé sezóny, kterými byli prostějovští Jestřábi. O dva dny později je pak čeká nejdelší výjezd přípravy, 15. srpna se totiž představí na ledě Zvolena, čtvrtfinalisty posledního ročníku slovenské extraligy,“ představil Zlín úvod letních přípravných duelů.

Ševci následně nastoupí v Prostějově, poté je čekají domácí duely s Duklou Trenčín, respektive Novými Zámky. Na konci srpna se představí v Přerově, na začátku září v Trenčíně. Generálku zakončí doma proti Zvolenu.

Zlínští hokejisté se proti Trenčínu a Zvolenu naposledy utkali loni. Zatímco s Duklou venku zvítězili 5:2, v domácí generálce na nový ročník padli se Zvolenem 2:3 po samostaných nájezdech. Na Nové Zámky narazili o rok dříve, před účastí v Chance lize zvítězili 4:3 po prodloužení.

Nový ročník druhé nejvyšší soutěže by měl začít v sobotu 14. září.

Program přípravných utkání před sezónou 2024/25:



Úterý 13. srpna: Berani Zlín vs. LHK Jestřábi Prostějov

Čtvrtek 15. srpna: HKM Zvolen vs. Berani Zlín

Úterý 20. srpna: LHK Jestřábi Prostějov vs. Berani Zlín

Čtvrtek 22. srpna: Berani Zlín vs. HK Dukla Trenčín

Středa 28. srpna: Berani Zlín vs. HC Nové Zámky

Čtvrtek 29. srpna: HC ZUBR Přerov vs. Berani Zlín

Úterý 3. září: HK Dukla Trenčín vs. Berani Zlín

Čtvrtek 5. září: Berani Zlín vs. HKM Zvolen