Směr Finsko! Dva mladí Berani byli nominováni na MS do 18 let

Zlínský hokej bude mít své zastoupení na světovém šampionátu do 18 let. Na loňské stříbrné medaile českého národního týmu se pokusí navázat útočníci Martin Vaculík a Jakub Heš.

Martin Vaculík si zahraje na světovém šampionátu do 18 let. Společně s ním do Finska odletí také Jakub Heš. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš