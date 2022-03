Do krátkého příspěvku navíc znovu zopakovali, že na Zimním stadionu Luďka Čajky to může být poslední oficiální podpora na delší dobu. „Jak jsme deklarovali v petici - pokud neuvidíme zásadní změny v celém klubu, bude to na delší dobu i poslední zápas, ve kterém budeme organizovat fandění na domácím stadionu."

Jak na začátku února pro Deník přiblížil spíkr kotle Beranů Miroslav Bednařík, "Žlutomodří" odmítají další působení současného vedení. „Co se stane, když i na podzim bude stejné vedení? Nastane bojkot, hokej bez fandění a úbytek velkého množství fanoušků. Nekoupíme si permanentky! Se stejným vedením nemá smysl dál hokej ve Zlíně podporovat. Pokud klub nebude mít žádné vize a plány do budoucna, nebude mít ani fanoušky," prohlásil Bednařík.

Zítřejší utkání proti Pardubicím začíná netradičně v 17.20 hodin.