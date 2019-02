ROZHOVOR/ Před pár lety byl na hraně sestavy, nyní je z Tomáše Fořta borec, který má spolutáhnout současný Zlín. Druhý nejproduktivnější hráč týmu včera jednu z klíčových bitev sezony proti Litvínovu nezlomil a manko na desítku narostlo na čtyři body. „Je to komplikace,“ tuší 26letý Fořt.

hokej PSG Berani Zlín - HC LitvínovTomáš Fořt | Foto: Deník / Jan Karásek

Potřebovali jste vyhrát za tři body a na soupeře se dotáhnout. Jenže naopak vám o bod odskočil. Co s tím?

My potřebujeme teď každý zápas vyhrát za tři body. Nám teď nezbývá nic jiného než jet do Hradce a tam vyhrát za tři body. Už není na co čekat.

Je to velká komplikace prohrát s Litvínovem, který je váš nejbližší soupeř?

Je. My jsme to věděli, že musíme vyhrát. Nepovedlo se, i když si myslím, že jsme tam všichni nechali všechno. Bylo to bojovné utkání. Ke konci se mohl zápas zlomit na naši stranu. Bohužel jsme šance neproměnili a na nájezdy prohráli.

Byla cítit tíha nutnosti vyhrát, jako by chybělo více lehkosti ve hře?

To si nemyslím. Mně to tak nepřišlo. Důležitých zápasů jsme letos hráli hodně. Celou sezonu balancujeme kolem desítky. Vždy, když jsme hráli se soupeři kolem nás, věděli jsme, že to jsou důležité zápasy. Nepřipadal mi nikdo rozklepaný, ale věděli jsme, že to je důležité utkání. Ale právě tohle dokáže hráče vyhecovat k lepším výkonům.

Inkasovali jste ve vlastní přesilovce. Co se stalo?

Vystřelil obránce od modré. Přes naše clonící hráče, kteří puk chtěli zblokovat. Jenže byl z toho gól. Nemělo by se to stávat, ale stává se to i lepším mančaftům i v lepších ligách. Stalo se to, když se to nejméně hodilo.

Bylo to v tu chvíli hodně frustrující?

V tu chvíli jo. Ale všichni hokej už nějaký pátek hrajeme. Víme, že když nás to zlomí, je po zápase. To se nesmí stát. Všichni jsme se z toho oklepali poměrně rychle. Můj názor je, že pět na pět jsme byli lepší a aktivnější. Chtěli jsme víc, ale nepadlo nám to tam. Bohužel.

Vypadalo to, jako by Litvínovu bod stačil a přizpůsobil tomu hru, dobře bránil a nikam se nehnal. Souhlasíte?

Možná to tam bylo. Přišlo mi, že jsme byli aktivní celý zápas. Chtěli jsme si vítězství sami urvat. Nespoléhat se na to, jestli nám ho věnují nebo zda nám padne šmudla. Sami jsme si chtěli šance vytvořit, což se stalo. Bohužel jsme je neproměnili.

Přesilovky vám obecně poslední dobou nejdou. Čím to je?

To nevím. Kdybych to věděl, tak nám jdou. Je pravda, že v poslední době to není optimální. Když se podíváte na celková čísla, úplně strašné to zase není. Akorát poslední zápasy jsme si s nimi moc nepomohli. Soupeř je proměnil a my ne. Když je v zápase nedá ani soupeř, ani my, nikdo nic neřekne. Ale když je soupeř využije a my ne, všichni tvrdí, že máme špatné přesilovky.

Od 54. minuty jste hráli bez časomíry na nové světelné kostce. Ovlivnilo vás to?

Bylo to 1:1. Pro oba týmy to bylo stejné, na to se vůbec nemůžeme vymlouvat. Osobně mě to neovlivnilo, nevnímal jsem to. Čas hlásili po každé přerušené hře.

Trochu hokejový pravěk, co?

Je. V prodloužení šla časomíra za brankou, tak jsem si vzpomněl, jak jsme tady v dorostu hráli.