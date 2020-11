„Na konci nám chybělo trochu štěstíčka, abychom tady sebrali alespoň bodík," mrzelo Svobodu na pozápasové tiskové konferenci.

„Nedá se však nic dělat. Tempo dále frčí. Musíme to brát tak, jak to je," má jasno 53letý trenér, který za posledních devíti dní hned v pěti zápasech vedl hokejisty Zlína do extraligového zápolení.

Berani se po úterním zápase nachází na desáté pozici. Příští utkání sehrají v pátek na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Mladé Boleslavi. Středočeský klub je momentálně na sedmé příčce, přičemž do tabulky zapsal o pět bodů více.

Zlínští hokejisté poprvé od návratu po pauze budou mít do dalšího utkání třídenní mezeru.

„Každý den volna je znát. Máme dva dny na to, abychom trochu odpočinuli a snad udělali pořádný trénink. Mezi zápasy to v podstatě nejde, jenom se hraje. Pro všechny týmy je to stejné," nevymlouvá se Svoboda.

Hlavního kouče Beranů momentálně trápí marodka v útoku. Proti Litvínovu nemohlo nastoupit kvarteto Jan Dufek, Tomáš Fořt, Štěpán Fryšara a Matěj Sebera.

„Doufáme, že Honza Dufek by mohl být už v pořádku. Uvidíme, co Matěj Sebera. Bohužel Fořťák a Fryška teď k dispozici určitě nebudou," přibližuje Robert Svoboda.