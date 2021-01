ROZHOVOR/ V 16 letech se to rozhodl risknout. Hokejový brankář Patrik Hamrla před téměř 11 měsíci ze Zlína odešel do Karlových Varů, kde si už připsal start proti svému bývalému klubu. Nedávno byl v úvodních odhadech zařazený mezi jména, která by příští rok měla být draftována do slavné zámořské NHL.

Patrik Hamrla | Foto: Archiv Patrika Hamrly

„Vím o tom. Snažím se však na to nemyslet. Nechci se na to upínat. Když by se to povedlo, byl bych neuvěřitelně šťastný,“ zůstává zatím opatrný 17letý talentovaný brankář, který už má také starty za reprezentační výběry do 16 a 17 let.