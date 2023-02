„Ve Zlíně se tak jedná o jediný finálový duel. Myslím, že termín i čas vyšel ideálně, moc věříme v zaplněnou halu. Zápas slibuje skutečně parádní podívanou. Finálových sérii jsme už pár zažili, ale tady si troufnu říct, že půjde o SUPERsérii,“ láká fanoušky PR manažer SHK LAPP ZLÍN Jakub Kudláč s tím, že každý příchozí fanda bude zároveň zdarma zapojen do tomboly o celkem třicet cen.

Zdroj: Youtube

Soupeř z Karlových Varů proplouvá sezonou zatím bez porážky. V základní části ztratil jediný bod, a to právě se Zlínem, který skončil v tabulce druhý. Oba týmy ale zažily rozdílné semifinále: Vary se nadřely proti Spartě, oproti tomu Zlín smetl Olomouc, když v obou duelech vedl po první třetině již 4:0.

„Od nového roku jsme vyhráli šest utkání v řadě při skóre 55:7. Tým skvěle naladit formu na play off a těší se na finále,“ usmívá se Kudláč také na dotaz, že v sérii je brán zejména týmy z Čech jeho tým jako outsider.

1. FINÁLOVÉ UTKÁNÍ SE HRAJE VE ZLÍNĚ 4. BŘEZNA OD 15:30 HODIN NA PSG ARÉNĚ (malá hala), VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ. Duel bude skrze platformu HbbTV vysílat také kanál ČT sport.

„Jak to říkal Roman Berbr, za Humpolcem stejně končí dálnice? (smích) Pokud se bude rozhodovat čistě na ledě, nemáme s touto rolí outsidera problém. Morava se nevzdává a posilněná slivovicí je ještě silnější,“ je optimistou zlínský manažer.

Sledge hokejisté LAPP ZLÍN vyhráli ligu v historii už šestkrát, přičemž v letech 2015-2019 se jim to povedlo pětkrát v řadě. V Česku unikát.

„Cítím v týmu velkou touhu dokázat, že tým ještě má na to zavzpomínat na tyto zlaté časy. Všechny stojí celá sezóna obrovské úsilí, stále je to převážně amatérský sport, takže o to je ten hlad větší,“ říká Jakub Kudláč.

Karlovy Vary táhne pětice českých reprezentantů společně s Němcem Rennhackem, Zlín zase může reagovat dvěma hráči z českého nároďáku či pěticí z toho slovenského.

Celkově by v sobotu mohli diváci vidět na ledě až dvanáct hráčů, kteří se představili na Hrách v Pekingu 2022.

Zlínští zároveň doufají, že účastí ve finále zase zvýší povědomí o zlínském sledge hokeji a třeba se do výchovy zapojí mladá krev.

„A to na všech postech! Třeba kustod mi neustále opakuje, ať necílíme na hledání nových hráčů, ale kustodů, kustodů a pak ještě taky kustodů,“ zakončil rozhovor dobře naladěný Jakub Kudláč.

PR manažer sledge hokejistů SHK Lapp Zlín Jakub Kudláč.Zdroj: Petr Koval