Hosté na začátku třetí třetiny ubránili přesilovku domácích. Poté už přišly velké chvíle Bedřicha Köhlera. 36letý útočník nejprve skóroval po odražené střele Hamrlíka, poté ideálně vyřešil situaci dva na jednoho. Když domácí vyrovnali v 52. minutě Záborským, tak to byl Köhler, který Beranům vrátil výhru. Už to vypadalo na tři body, když 32 vteřin před koncem vyrovnal.

Zkraje druhého dějství Tygři otevřeli skóre, Kašíka překonal Filippi. Svěřence Roberta Svobody jakoby obdržený gól nakopl, s domácími hráli vyrovnanou partii. Do solidní šance se navíc probojoval Köhler, jenž uspět nedokázal.

Beranům kromě absentujícího kvarteta Honejsek, Vopelka, Němec, Ferenc chyběli také Okál s Gazdou. Do hry naopak poprvé v dresu Beranů naskočil obránce Robert Černý a útočník Radek Veselý. Premiéru v letošní sezoně si připsal Vojtěch Dobiáš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.