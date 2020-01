Snad i znalost gólmana Komety pomohla třem z pěti střelců k překonání ještě svého nedávného spoluhráče. Nejprve Dufek předčil chytrou střelou bekhendem, Honejsek se trefil mezi betony a bek Nosek poslal kotouč přímo do víka a připsal si vítězný gól. Zlínského Kašíka překonali jen Zaťovič s Kuskem, což v rozstřelu Kometě nestačilo.

Berani navázali na předchozí výhry 7:0 a 5:4 a z Brna si odvezli dva body, přestože v zápase dvakrát prohrávali. Nejprve Kometu poslal do vedení na začátku druhé třetiny Hruška, ve 36. minutě vyrovnal po chybě Pyrochty a průniku Dufek. Podruhé šla Kometa do vedení gólem Muellera v 52. minutě, jenže o tři minuty později využil přesilovkový tlak Okál.

„Myslím, že utkání bylo vynikající. Hrálo se velkém tempu před výbornou kulisou. Přečkali jsme začátek, kdy si domácí vytvořili ohromný tlak. Kaša nás podržel, to bylo důležité pro další vývoj. Celkem se nám daří přesilovky, se štěstím jsme během ní vyrovnali. Nájezdy jsou pak loterie. Bylo to výborné utkání, které se muselo líbit. Ozdobou byli oba gólmani,“ poznamenal kouč Zlína Robert Svoboda, jehož tým po šesté výhře z posledních sedmi zápasů poskočili už na osmé místo v tabulce.

„Začátek jsme měli výborný, bohužel jsme ale nedali gól. Zlín pak hru srovnal. Na začátku druhé třetiny jsme šli do vedení. Troufám si říct, že jsme byli i nadále aktivnější, vyrovnání soupeře přišlo z ničeho. Ve třetí třetině jsme měli nějaké brejky, jeden z nich proměnil až Petr Mueller. V závěru jsme soupeře pustili do přesilovky, kterou jsme podle mě výborně odbránili, ale přišel nešťastný odraz puku přesně na hůl a vyrovnání. Doufal jsem, že si za aktivitu zasloužíme bod navíc, na to se ale nehraje. Zlín zvládl nájezdy lépe,“ zalitoval trenér Brna Kamil Pokorný.

KOMETA BRNO - PSG BERANI ZLÍN 2:3 po sam. náj. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. min J. Hruška (Pyrochta), 52. Mueller (Plekanec) - 36. Dufek, 55. Okál (Honejsek), rozhodující nájezd D. Nosek. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Bryška, Rampír. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 7 700 (vyprodáno). Střely na branku: 34:29. Zblokované střely: 10:10. Hity: 6:4. Vhazování: 26/58 (45%) - 32/58 (55%). Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3.

HC Kometa Brno: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, Mlčák, Pyrochta, Forman, Gulaši, Svozil, Malec (A) – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Orsava, Hruška, Vincour – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Köhler, Fořt, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Popelka, P. Sedláček, Pšurný.