„Nechci říct, že mám radost, ale mám. Protože s Kubou jsme dobří kamarádi, v létě se ve Zlíně vídáme. Mám radost, že nemá nulu,“ rozesmál se upřímně bek Daniel Gazda.

Jenže jinak jemu ani celému Zlínu moc do smíchu nebylo. Brankářská jednička PSG Berani Zlín Libor Kašík vydržela v brance jen dvě třetiny a po čtyřech inkasovaných gólech přepustila své místo na závěrečnou část dvacetiletému Danielu Hufovi.

„Jen díky našemu brankáři Sedláčkovi jsme vedli. Zlín tam měl v první třetině hromadu šancí. Svým výkonem nás podržel,“ ocenil hlavní kouč Sparty Miloslav Hořava.

Zatímco Sedláček pochytal 41 z 42 zlínských pokusů, Kašík nestačil z 21 střel na dvě Řepíkovy ránu z první, Dvořáčkovu dorážku i schovanou Formanovu střelu. Nádherné kombinaci a přihrávce navrátilce Kvapila před prázdnou klec Smejkalovi už marně odolával zlínský mladíček.

„Neprožíváme zrovna dobré období, nehrajeme dobře. Dnes se to znovu potvrdilo. Udělali jsme obrovské chyby v obranném pásmu, Sparta dala snad tři góly do prázdné brány. Stojíme tam a je nám divné, že vedle nás není Sparťan a skončí to v síti,“ nechápal počínání svých svěřenců Hamrlík.

Navzdory porážce v neděli Berani získali jistotu vyřazovacích bojů, jelikož hlavní konkurent o desítku Vítkovice ztratily body v Litvínově.

„Musíme se dát trochu do kupy. Jestli takhle budeme pokračovat a kluci si větší zodpovědnost nesrovnají v hlavách, za pár dnů je konec,“ věděl Hamrlík, že s podobným přístupem nemá jeho tým v play-off šanci.

V posledních dvou zápasech proti Hradci Králové a Mladé Boleslavi však půjde získat zpět ztracenou pohodu, sebevědomí, které nenašli ani v O2 aréně. Na Zlín čeká v předkole jeden z tria Olomouc, Hradec Králové, nebo Karlovy Vary.

„Budeme se připravovat na soupeře, až budeme vědět, s kým budeme hrát. Motivace pro kluky musí být obrovská, když se o něco bude hrát. Sezona pokračuje, co by za to dali ostatní mančafty. Určitě je to úspěch, ale nebudeme se dívat na historii zápasů. Až budeme vědět soupeře, připravíme se na to, co nejlépe to bude možné. Chtěli jsme se dostat do desítky, víc uvidíme v pátek,“ poznamenal Hamrlík.

SPARTA PRAHA - PSG BERANI ZLÍN 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Řepík (Rousek, Sukeľ), 25. Dvořáček (Košťálek), 31. Forman, 37. Řepík (Sukeľ, T. Pavelka), 46. Smejkal (M. Kvapil, T. Pavelka) – 49. Gazda (Claireaux). Rozhodčí: Bejček, Pešina – Frodl, Kajínek. Diváci: 9 120.

HC Sparta Praha: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Košťálek, Tomáš Dvořák, Piskáček, Jurčina, T. Pavelka – Rousek, Sukeľ, Řepík – Buchtele, Pech, Forman – M. Kvapil, Tomášek, Smejkal – Dvořáček, Říčka, Kudrna.

PSG Berani Zlín: Kašík (41. Huf) – Freibergs, Nosek, M. Novotný, Ferenc, Řezníček, Buchta, Gazda – Köhler, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, J. Ondráček.