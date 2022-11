Kouč Hanáků si po sobotním vyhroceném zápase postěžoval na přehnaně tvrdou a agresivní hru soupeře. „Brodu vždycky když teče do bot, schyluje se k podobným praktikám. Trošku jsme s tím počítali, bohužel rozhodčí na to většinou nereagují,“ vadí Bečkovi.

Přitom zápas byl vyrovnaný, dvě třetiny se hrál slušný hokej bez záludností i drsných střetů. „Bohužel závěrečná část se trošku zvrhla, kluziště se změnilo spíše na bitevní pole. Hlavně ze strany soupeře to bylo zbytečně vyhrocené, i rozhodčímu to uteklo,“ uvedl kroměřížský trenér.

„Samozřejmě výhra nás těší, ale někteří kluci nedohráli skrz zranění, což je škoda. Třetí třetina se měla odehrát jinak,“ míní Bečka.

Hokejisté Brumova (žluté dresy) v 7. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína přetlačili Uherské Hradiště 4:3.Zdroj: HC Brumov-Bylnice

Také duel v Brumově, kam přijelo Uherské Hradiště, bylo vyrovnané a napínavé až do konce. Z těsné výhry 4:3 se nakonec radovali domácí borci.

„Cením si, že se kluci na rozdíl od zápasu v Uherském Brodě nenechávali zbytečně vylučovat. Tři body bereme za velice obětavý a bojovný výkon,“ uvedl na klubovém webu trenér Brumova Roman Uhříček.

Podle domácího obránce Jakuba Vaňka zápas s Uherským Hradiště pro diváky moc pohledný nebyl. „Byl to spíše boj,“ míní opora Brumova.

„První třetina nebyla z naší strany absolutně podle našich představ. Do druhé části ale vstoupilo úplně jiné mužstvo, které si vytvořilo šance, které jsme neproměnili. Do závěrečné třetiny jsme šli s náskokem 4:2, ale nechali jsme se zbytečně vyprovokovat a pomohli soupeři dostat se zpět do hry. Na konci jsme se ale semkli a zápas jsem ubojovali do vítězného konce,“ těší Vaňka.

„Pro nás bylo důležité, aby body zůstaly na domácí půdě, což se povedlo. A teď nás čeká o víkendu první tým v tabulky, je třeba se na něj pořádně připravit,“ dodává elitní bek.

Slovácký celek doplatil na ledě rivala na zahozené šance. „V Brumově jsme měli na vítězství, ale důraz před brankou soupeře a um dopravit kotouč do brány nám stále chybí,“ posteskl si hostující trenér Lukáš Kašný.

Jeho tým měl dobrý začátek a po trefě Řezníčka brzy vedl. Brumovští ale po hrubé chybě a trefě Macháče skóre srovnali. Vzápětí sice vrátil hostům vedení Tomáš Pavlůsek, ale domácí výsledek trefami Lukáše Lysáka a Macháče do konce první třetiny otočili. „Úvodní část byla vyrovnaná, padesát na padesát. Ve druhé třetině jsme chtěli výsledek srovnal, takže jsme se hrnuli dopředu a v oslabení inkasovali čtvrtou branku. Při přesilovce se nám ale podařilo snížit,“ popisuje Kašný.

Závěrečná část už branku nepřinesla. Kralovali gólmani Žižka s Hendrychem.

„Na nás to dolehlo stejně jako v Ostrohu. Bohužel ani ty největší tutovky jsme nedokázali proměnit. Zase jsme vyhořeli v koncovce a domů odjeli s prázdnou,“ povzdechl si Kašný.

V dalších duelech vedoucí Technika deklasovala Břeclav 16:2 a Blansko přestřílelo v derby Boskovice 11:5. Hokejisté Uherského Ostrohu i Hodonína B měli o víkendu volno.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 7. kolo -

HC SPARTAK UHERSKÝ BROD - HK KROMĚŘÍŽ 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Kočica (Stiksa), 59. Budil (Kočica, Fajkus) - 23. Podešva (Prčík, Zavřel), 34. Hubík (Morev), 59. Morev (Jelínek). Rozhodčí: Procházka - Matula, Paulík. Vyloučení: 5:3. Bez využití.

Uherský Brod: Šarman (Popelka) - Řehoř, Kadlčík, Kubiš, Uhříček, Tomek, Budil, Vaněk - Mikulec, Kočica, Václavek, Vaculík, Bařinka, Stiksa, Bujáček, Vaculín, Šiller, Fajkus.

Kroměříž: Fajgl - Holík, Opravil, Prčík, Jergl, Vávra, Nesrsta - Morev, Lavička, Jelínek, Světlík, Laciga, Hradil, Zavřel, Hubík, Podešva.



HC BRUMOV-BYLNICE - HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Macháč (Strnka), 10. L. Lysák (Častulík, Strnka), 13. Macháč, 28. Vaněk (L. Lysák) – 3. Řezníček (Löbl, Tischer), 9. T. Pavlůsek (Tischer), 39. Löbl (D. Pavlůsek, Tischer). Rozhodčí: Škrobák – Babulík, Wesley. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 52. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:3.

Brumov-Bylnice: Žižka – Krůžela, Vaněk, Strnka, T. Lysák – Novosad, Obadal, Častulík, R. Šobáň, V. Šobáň, Divoš, L. Lysák, Sopek, Macháč, Tulpa.

Uherské Hradiště: Hendrych – Řezníček, Mrázek, Beneš, Fridrich, Mišťúrik, Tischer, Pippal – D. Pavlůsek, Forman, Němec, Burša, Witoš, T. Pavlůsek, Kršjak, Löbl, Petřík.