Zlínské hokejisty posílilo zvučné jméno! K loňskému vítězi Chance ligy zamířil někdejší obránce Sparty Praha, Mladé Boleslavi, Komety Brno nebo ruského Chabarovsku působícího v KHL Marek Hrbas. 30letý bek má na kontě 15 reprezentačních startů.

Marek Hrbas. | Foto: HC Verva Litvínov

„Jedná se o zkušeného hráče, předpokládám, že se připojí k jádru mužstva a bude jedním z jeho lídrů. Slibujeme si od něj, že bude jedním ze základních stavebních kamenů obranných řad a pomůže nám jak na ledě, tak v kabině a naváže na skvělé sezóny, které v minulosti odehrál," přeje si hlavní kouč ševců Miloš Říha mladší.

Hrbas byl už od brzkých let považovaný za velký talent českého hokeje, jen v mládežnických kategoriích české hokejové reprezentace nasbíral 59 startů, dalších 15 zápasů přidal za dospělé.

Po působení v juniorských zámořských soutěží odešel do Sparty Praha, na nejvyšší české úrovni však působil také ve Vítkovicích, odkud zamířil do Chabarovsku. V KHL si připsal 25 utkání. Jeho další kroky vedly do Mladé Boleslavi, Litvínova a Komety Brno, u zlínského rivala v loňské sezoně absolvoval 59 zápasů.

Účastník čtyřech mládežnických světových šampionátů se stal druhou letní posilou do zadních řad Beranů, prvním příchozím bekem byl 31letý Zdeněk Čáp.