„Nepovedla se nám první třetina. Připravovali jsme se na oslabení, přesilové hry soupeře jsme bohužel nedokázali ubránit. Sehráli je výborně,“ připomněl útočník Beranů Michal Poletín skutečnost, že hosté šli do čtyř už po 12 vteřinách zápasu.

Po polovině úvodního dějství neuhlídali ani druhou početní převahu domácích a prohrávali 0:2. „Vinou těchto situací jsme se v první třetině pořádně nedostali do hry,“ mrzelo 29letého forvarda.

O chvíli později ke všemu byl na pět minut plus do konce utkání za sekání vyloučený Bedřich Köhler. „Určitě je škoda, že Béďa nemohl dohrát. Výrazný zásah do sestavy to ovšem nebyl. Pětky se poté akorát začaly více točit,“ upřesnil Poletín.

I přes ubránění dlouhé přesilové hry domácích to s Berany vypadalo ještě hůře. Do času 30:09 inkasovali další dva góly, čímž tak z branky vyhnali Libora Kašíka ve druhém utkání za sebou. Brankářskou jedničku stejně jako v pátečním duelu proti Mladé Boleslavi nahradil Daniel Huf.

„Další dvě třetiny přesto už z naší strany byly lepší,“ těšilo Michala Poletína, který společně se svými spoluhráči od úvodu druhého dějství na domácího brankáře Lukáše Klimeše vyslal 26 střel.

„V první třetině jsme čelili hodně oslabením, takže to ani pořádně nešlo,“ poukázal na pouhé čtyři střelecké pokusy Beranů v úvodním dějství. „Poté jsme se do toho dostali a konečně si vytvářeli šance.“

Stejně jako v předešlých zápasech, tak ani včera na ledě Komety Brno vinou epidemiologické situace nebyli na stadion vpuštěni diváci. Právě zdejší prostředí patří vůbec k těm nejbouřlivějším v extralize. „Celá situace bez fanoušků je jiná. Nikdo z nás něco podobného v minulosti ani nezažil. Diváci na zimácích hodně chybí. Všichni to však máme stejné,“ upozorňuje Michal Poletín.

Urostlý útočník v dresu Beranů nastoupil poprvé od sezony 2018/2019. Nyní hokejistům Zlína přišel na výpomoc z Dukly Jihlava v době, kdy Moravany sužuje rozsáhlá marodka útočníků.

„Ještě v sobotu jsem nastoupil v dresu Jihlavy proti Havířovu. Poté proběhla komunikace mezi panem Svobodou (Robert Svoboda – pozn. red.) a panem Ščerbou (Bedřich Ščerba – pozn. red.). Domluvili jsme se, že měsíc budu působit ve Zlíně,“ přibližuje, jak se událo jeho působení u Beranů.

„Včera ráno jsem akorát byl na rozbruslení. Určitě jsem rád, že šance přišla, i když po zápase s Havířovem to bylo trochu narychlo,“ přiznává s úsměvem Poletín.

Při svém úvodním působení u Beranů odehrál 28 zápasů, ve kterých nasbíral 8 kanadských bodů. „Pak jsem odešel do Vítkovic. Kabina ve Zlíně je ale téměř totožná jako při odchodu,“ dodává.