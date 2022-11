„Neodehráli jsme vůbec dobrý zápas, výkon nebyl dobrý. Nepůsobilo to ani dobře pro oko diváka. Jsme na sebe naštvaní,“ pronesl upřímně autor druhé branky Beranů Jiří Suhrada.

Ševci se nestačili pořádně rozkoukat a zkraje sedmé minuty prohrávali 0:2. „Domácí na nás vletěli, bohužel nám dali dva brzké góly,“ smutnil 21letý bek.

První třetina skončila 2:0. Po polovině zápasu to už bylo 4:0, Litoměřice tím z branky hostů vyhnaly Daniela Hufa. „Byly aktivnější, všude o krok dříve. Nám chyběla bojovnost, kterou jsme ukazovali v posledních zápasech,“ vystihl Suhrada.

Hosté se gólového příspěvku dočkali dvakrát – na 4:1 korigoval Frömel, na konečných 5:2 právě mladý obránce Zlína, který se prosadil z přesilové hry.

Ztráta pro Berany! Z klubu odchází útočník Claireaux

Litoměřice se v početní převaze trefily dvakrát, Berani hned osmkrát usedli na trestnou lavici. „Přesilovky hrají dobře, umí z nich dát gól. Pustili jsme je do tlaku a potrestali nás,“ pokrčil rameny člen první formace.

Zlínští se na ledě středečního soka podruhé v sezoně pokoušeli o pátý vítězný korálek v řadě. Slibná série však po slabší chvilce skončila. „Konec série jsme si určitě nepředstavovali, chtěli jsme přidat další výhru, bohužel se nám to nepovedlo. Musíme si to rozebrat a vyříkat. Musíme zase začít drabat, tak jako jsme drabali předchozí čtyři zápasy,“ velí Jiří Suhrada.

Aktuálně deváté mužstvo Chance ligy o víkendu čeká volno, do zápasového kolotoče se znovu dostane až příští středu, kdy se představí na kluzišti Slavie Praha. „Pauza přijde vhod každému, můžeme odpočinout jak po fyzické, tak psychické stránce. Za týden zase bude zápas, půjdeme do toho plno. Musí to být o sto dvacet procent lepší než dnes,“ uzavřel někdejší mládežnický reprezentant krátce po konci neúspěšného utkání v Litoměřicích

Chance liga, 21. kolo

HC Stadion Litoměřice – PSG Berani Zlín 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. P. Svoboda (Kuťák, Procházka), 7. Válek (Holý, Kuťák), 28. Aubrecht (Chlubna, Kracík), 31. Slavíček (Procházka), 34. Procházka (P. Svoboda, Výtisk) – 39. Frömel (Gazda), 56. Suhrada (Bartko). Střely na branku: 22:25. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:1. Rozhodčí: Zubzanda, Jechoutek – Thuma, Pěkný. Diváci: 1 430.

HC Stadion Litoměřice: To. Král (Sklíba) – Jebavý (A), Aubrecht, Výtisk (C), Veber, J. Šedivý, Holý (A), Hampl – Válek, Jícha, Chlubna – Procházka, Kuťák, Slavíček – Ton, Kracík, P. Svoboda – Cikhart, Pártl, Gajda.

PSG Berani Zlín: Huf (31. Kašík) – Suhrada, Gazda, Talafa, Zbořil, Riedl, Bartko – P. Sedláček, Honejsek, Pospíšil – Kubiš (C), Kindl, Illéš – Köhler (A), Hejcman, Frömel – Zabloudil, Čechmánek, Apolenář.