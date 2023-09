Chtěli prolomit čekání, ze Sokolova konečně odvézt výhru. Znovu však na ni museli zapomenout, po loňských dvou porážkách na západě Čech prohráli na Baníku také zkraje letošní sezony Chance ligy. Hokejisté Zlína po sobotní prohře 2:5 mají na kontě jediný bod. „Podali jsme špatný výkon,“ posteskl si asistent trenéra hostů Petr Leška. „Je to hrůza,“ doplnil ho útočník Pavel Sedláček.

Trenéři Beranů. | Foto: Se souhlasem Libora Kožíka.

V úvodním dějství ještě dokázali reagovat, na gól v oslabení odpověděl bek Suhrada, jenž po střele Werbika úspěšně dorážel. „První třetinu jsme neměli úplně špatnou,“ míní Sedláček.

Prostřední část však hostům nevyšla dle představ. Vlastně vůbec ne. Herně na tom nebyli dobře, v poslední pětiminutovce navíc dvakrát inkasovali, což v podstatě rozhodlo o vítězství domácích. „Soupeř nás v ní jasně přehrával,“ shodli se oba členové zlínského mančaftu. „Byla to úplně katastrofa,“ dodal smutný útočník hostů.

Překvapení v Sokolově. Hokejoví Berani padli na Baníku i potřetí

Smazat za třetinu dvougólové manko ještě není neřešitelný problém. Zvláště ve chvíli, pokud se vám v polovině dějství podaří snížit na rozdíl jediné branky, jak to v početní převaze dokázal Lang, který skóroval i ve druhém utkání sezony. „Stáhli jsme sestavu, výkon už byl lepší. Po gólu na 3:2 jsme se nadechovali. Domácí nás však potrestali v přesilovkách, čímž zápas rozhodli,“ posteskl si Leška. „Utkání jsme ještě zkusili zkorigovat, bohužel jsme to nezvládli. Když počítám přípravu, tak to od nás byl nejhorší zápas,“ uznal Sedláček.

Hokejisté Zlína po loňských prohrách na západě Čech padli také ve třetím utkání v Sokolově. Více než 400 kilometrů dlouhá cesta však není důvodem neúspěchu. „Faktor to být může, absolutně to ale neberu v potaz. Hráči se na zápas musí přichystat! I kdyby jeli sebedéle!“ má jasno Petr Leška. „Na to se vůbec vymlouvat nemůžeme! Musíme se rozcvičit, abychom byli připraveni,“ říká jednoznačně Pavel Sedláček.

Objektiv Jana Zahnaše: Berany proti Porubě přišlo podpořit přes 3 tisíce diváků!

Dvě prohry z úvodu sezony je potřeba hodit za hlavu a nachystat se na další zápas, který Berany čeká na ledě Znojma. Ve středu večer však budou muset předvést jiný výkon. Nabuzený nováček z jihu Moravy bude chtít po návratu do I. ligy poprvé bodovat. „Tým si musí uvědomit, že je potřeba pracovat. Bez poctivého hokeje to nepůjde. Každý do toho musí dát všechno. Musíme se srážet, dělat jednoduché věci, tlačit se do branky z dorážek, tečí,“ vidí Leška recept na první vítězství v letošní sezoně.