Úkol splněn, spící talent ve Zlíně probudili. Ve středu ještě Dominik Lakatoš odehrál v dresu hokejistů PSG Berani Zlín zápas v Třinci. Bezprostředně po něm klub oznámil, že se jednadvacetiletý útočník vrací zpátky do Liberce. Přestupní termín vyprší ve čtvrtek o půlnoci.

Hokejisté Zlína (ve žlutých dresech). Dominik Lakatoš. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Děkujeme Dominikovi za odvedené služby v naší organizaci, neboť nám výrazně zvedl produktivitu a prosadil se rovněž v koncovce. Zanechal u nás velmi dobrý dojem a není vyloučeno, že v budoucnu navážeme na tuto skvělou spolupráci. Přejeme mu hodně úspěchů v další hokejové kariéře,“ vzkázal jednatel a sportovní manažer zlínského hokeje Jiří Šolc.

Jsem rád, že jsem tady mohl být a dostal jsem šanci, hrál jsem hodně. Děkuji Zlínu, za to, že jsem tady mohl působit. Beru to kladně, bylo to tady super. Poznal jsem tady super chlapy, parádní lidi. Budu odsud odjíždět s pozitivními dojmy,“ vzkázal Lakatoš po svém posledním zápase ve žlutomodrém dresu v Třinci, který Zlín prohrál 1:2.

„Šance na body byly, ale hráli jsme dlouho v oslabení. To nás stálo síly. Bohužel jsme to nedotáhli. Zápas špatný nebyl, bohužel nepodařilo se. To je hokej,“ ví Lakatoš.

Tři minuty před koncem Zlín hrál přesilovku šest na čtyři, trenéři odvolali i brankáře Kašíka, jenže Berani přesilovku nevyužili. „Nebylo na co čekat. Prohrávali jsme o gól, byly tři minuty do konce. Nedomluvili jsme se, naskákalo nás tam hodně,“ zmínil Lakatoš, že se Zlín v poslední minutě připravil sám o výhodu za příliš mnoho hráčů na ledě.

Ševci tak i po úvodním zápase poslední čtvrtiny zůstávají jedenáctí s tříbodovým mankem na Litvínov, který přivítají už v pátek. Už bez Lakatoše. „Doufal jsem, že budeme v desítce, ale bohužel nepovedlo se. Není tam ale tak bodový odstup,“ věří rodák z Kolína.

Odchovanec Bílých Tygrů odehrál ve Zlíně 29 zápasů, vstřelil čtyři branky, na dalších deset přihrál. Zlínský klub reagoval podzimním příchodem Lakatoše na rozsáhlou marodku v ofenzívě a slabou produktivitu.

Lakatoš do Zlína přitom přicházel v polovině listopadu s nulou v kolonce branek původně do konce sezony, jenže jeho mateřský klub nyní uplatnil dohodu, která mu umožnila stáhnout si hráče do konce ledna zpět do svého týmu. „Když dostanete prostor na ledě, musíte si to sami vybojovat. Takhle to funguje všude. Je to o jednotlivých hráčích, ať jsem to já, nebo kdokoliv jiný. Když bude odvádět, co má, místo na ledě si zaslouží. Každý si hraje o svůj ice-time sám,“ ví Lakatoš, že ho nečeká nic jednoduchého.

Polepšil si však z týmového hlediska. Zatímco Liberec se přetahuje o první místo s Třincem, Zlín bojuje o účast v play-off. „Všude je něco. Liberec se drží nahoře, sledoval jsem je, s chlapy jsem si psal i volal a moc jsem jim fandil. Vracím se tam s tím, že musím zabojovat o místo v sestavě a připravovat se na play-off,“ dodal Lakatoš.