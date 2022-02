S Berany to vážně nevypadá ideálně. Uplynulý ročník Tipsport extraligy zakončili na předposledním místě, letos od začátku sezony uzavírají tabulku nejvyšší soutěže. Na předposlední Kladno ztrácí 13 bodů, přímý pád do Chance ligy se zdá být nevyhnutelný.

Žlutomodří požadují odstoupení jednatelů klubu, ale i Jiřího Korce, prezidenta prezídia Beranů. „Pan Jiří Korec si často tento klub bral na paškál, snažil se přes něj zviditelnit. I kvůli němu chceme zrušit samotnou funkci prezidenta prezidia, aby nikdo další po volbách nezneužíval tuto funkci ve svůj prospěch,“ vysvětluje Bednařík.

Pojďme k petici. Za týden ji podepsalo téměř 1 500 fanoušků. Jak jste s tímto číslem spokojeni?

Petici jsme nevytvářeli kvůli tomu, abychom byli spokojeni nebo nespokojeni s nějakým číslem, takhle jsme vůbec nepřemýšleli. Celá petice je pouze vyústění dlouhodobé nespokojenosti. Počet podpisů je velký, jde vidět, že to není jen iniciativa nějakých ,,dvaceti křiklounů“. Už se to rozkřiklo i mezi obyvatele města Zlína, kteří hokej vůbec nesledují.

V neděli jste před derby s Kometou Brno uspořádali protestní pochod. Co bylo jeho hlavní náplní?

Vyjádřit naši nespokojenost i jinak než peticí. Právě uskutečněný pochod měl ještě více upozornit na samotnou petici.

OBRAZEM: Vedení odstupte! Korec konec! Fanoušci Beranů pořádali protestní pochod

Jak pochod probíhal?

Sešli jsme se na náměstí Míru před radnicí, kde jsme vyjádřili důvody setkání a pochodu, přednesli jsme naše výzvy. Následně jsme dali prostor zastupitelům města Zlína, které jsme o události dopředu informovali. Dali jsme jim prostor k vyjádření nebo k účasti na případnou diskuzi, pro kterou byl taktéž vyčleněn prostor. Počet zúčastněných zastupitelů nás opravdu moc nepotěšil. To jen bohužel dokazuje to, že zvolení zástupci na radnici nemají moc zájem o hokej.

Protesty se přesunuly i na Zimní stadion Luďka Čajky. V derby proti Kometě Brno. Nebylo v danou chvíli lepší podporovat hráče?

Utkání s Kometou Brno nebereme jako derby. Takhle to začala nazývat z marketingových důvodů Kometa. Hráče podporujeme, nikdy jsme nepřestali a oni to vědí. Sami ví, co nás štve, dokonce se s nimi i v mnoha věcech shodneme. Pro ně je to spíše výhoda – my jim pořád fandíme, tlak se teď přesunul na vedení.

Během utkání s Kometou Brno jste vyvěšovali transparenty, museli jste je však často stahovat…

Před utkáním nám od vedoucího z bezpečnostní agentury bylo oznámeno, že si vedení klubu nepřeje, abychom transparenty vyvěsili na sektor stání, který je teď prázdný z důvodu covid opatření. Případně abychom nepřekrývali reklamní plochy. Security nám po diskuzi dovolila připevnit transparenty na volné sedačky.

Co se tedy dělo dál?

Když jsme transparenty chtěli roztáhnout, tak během několika desítek minut se situace změnila. Pracovníci bezpečnostní agentury nám začali tvrdit, že transparenty nemůžeme ani držet. Následně začala hra nervů o to, kdo bude mít větší vůli. Věděli jsme, že nám ochranka nemůže jen tak zakazovat transparenty, pokud nejsou hanlivé nebo urážející. Takže u nás stáli a apelovali na nás, abychom je nevytahovali. Když jsme transparenty drželi pět minut a chtěli, aby ochranka nedělala problémy, tak jsme je stáhli. Ochranka se stáhla a po chvilce jsme transparenty znovu vytáhli. Toto trvalo první dvě třetiny, při třetí už jsme měli klid.

OBRAZEM: Transparenty i zákroky Kašíka. Takto vypadala výhra Beranů proti Kometě

Vadil vám tento přístup?

Jsme přesvědčeni, že taková cenzura na stadiony nepatří, bereme to jako snahu vedení klubu o co největší znepříjemnění našich protestů. Dle slov ochranky vše dělali na rozkaz vedení klubu. Pro spoustu našich fanoušků a lidí okolo to bylo nepříjemné, mnozí z toho byli hodně rozhozeni. Zastávali se nás i diváci z ostatních sektorů. Pro nás otrlejší, kteří již něco zažili, to bylo spíše úsměvné.

Co si od těchto akcí v posledních dnech slibujete?

Když bychom chtěli jen vyjádřit nespokojenost, tak nemusíme dělat petici a pochod. Na to stačí zaslat dopis. Případně bychom souhlasili se schůzkou v omezeném počtu lidí někde v kanceláři. Už po třech takových schůzkách jsme však pochopili, že to k ničemu nevede. V říjnu jsme s takovou další schůzí nesouhlasili.

Na podzim přitom setkání proběhlo…

Vedení jsme vyzvali na setkání s fanoušky na otevřeném prostranství, kde by se mohlo zúčastnit více fanoušků i mimo naši organizaci. Prostřednictvím klubového webu nám však bylo oznámeno, že v námi navrhovaný termín se nikdo z vedení schůzky nezúčastní. Rozhodně teď nekončíme, spíše začínáme. Tak jak bylo na našem největším transparentu napsáno: ,,Změna začíná dnes.“

V petici požadujete odstoupení jednatelů i prezidenta prezídia Jiřího Korce. Jak je to dle vás reálné?

Zcela reálné. Celková organizační struktura klubu se musí následně zjednodušit.

Byl to šok, přiznává Mlýnková. Hokejistku "vysvobodilo" pět negativních testů

Co vám na krocích vedení nejvíce vadí?

Tragická už byla minulá sezona. Vedení udělalo jen málo k tomu, aby se situace znovu neopakovala. Změny, které nakonec udělali, stejně nic nevyřešily.

Co se stane, když i na podzim bude stejné vedení?

Nastane bojkot, hokej bez fandění a úbytek velkého množství fanoušků. Nekoupíme si permanentky! Se stejným vedením nemá smysl dál hokej ve Zlíně podporovat. Pokud klub nebude mít žádné vize a plány do budoucna, nebude mít ani fanoušky.

Na paškál si často berete prezidenta prezídia Beranů Jiřího Korce. Proč právě on si zasloužil tolik pozornosti? Vedení klubu není jen ryze o jeho osobě…

Jenáček o protestu fanoušků i Kladnu: Půjdeme na doraz, pokusíme se to strhnout

Co dále?

V minulosti učinil prohlášení, kterými klub akorát klub zesměšnil a snížil jeho kredit. Jediné naší schůze s vedením klubu se i osobně zúčastnil a také z přítomných nejvíce mluvil, obhajoval jednotlivé kroky vedení, navíc tvrdil, jak úzce s vedením klubu spolupracuje. Změny, které byly v klubu učiněny, si připisoval za své. Proto ho nemůžeme vynechat.

Bohužel dnes se z jeho vyjádření dozvídáme, že jeho funkce je jenom reprezentativní a vlastně nemá na nic vliv. A jak se sám vyjádřil: ,,Jen ta sportovní stránka nám momentálně pokulhává“. Takže za všechno můžou hráči a trenéři. (trpký úsměv)

NSA nedávno zamítla dotaci na Zimní stadion Luďka Čajky. Jak jste vnímali tuto situaci?

Že jsme dotaci nedostali, se dalo očekávat, jelikož zájemců bylo více a vyčleněných prostředků málo. Nás spíše zaráží důvod zamítnutí, a to chyba na straně žadatele v žádosti o dotaci.