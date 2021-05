Sportovní manažer Beranů: Posily budou velkým přínosem. Dojde někdo na zkoušku?

Sedmým rokem je vedoucím mužstva. Od května letošního roku navíc u hokejových Beranů převzal další funkci – roli sportovního manažera seniorského extraligového týmu. 47letý Martin Kotásek se však neobává, že by povýšení do této pozice mělo zapříčinit potenciální problémy. Spíše naopak. „Ze žádné z těchto rolí nebudu muset ustupovat, skloubit se to určitě dá. Navzájem se to doplňuje. Akorát budu mít více práci s vyjednáváním, agenty. Administrativní činnost jsem navíc už vykonával jako sekretář klubu,“ přibližuje Kotásek.

Martin Kotásek (nalevo) se krátce vyjádřil také o potenciálním pokračování kapitána Tomáše Žižky. | Foto: PSG Berani Zlín

Nápad vedení Beranů zní zcela logicky – především hodlá ulevit současnému sportovnímu manažeru Robertu Svobodovi, který tak bude mít více prostoru na samotné trénování. Zároveň však i nadále bude působit jako vedoucí sportovního úseku, přičemž právě hlavní trenér Zlína ponese zodpovědnost za výběr kádru. „Do loňska dané záležitosti řešil právě Robert, nyní to připadne na mě. Kromě administrativy a vyjednávání mě také čeká otázka prodlužování smluv,“ nastínil Martin Kotásek. Mezi Svobodou a Kotáskem stále bude probíhat velmi úzká spolupráce. „Když to řeknu jednoduše, tak buď Robert hráče chtít bude, nebo nebude. Na mě poté bude, zda případně vyjednám podmínky a jaké budou. Ekonomické hledisko pochopitelně určuje vedení klubu.“ Co se týče smluv hráčského kádru, tak ty se jako u mnoha klubů řeší velmi jednotlivě. „Jejich délka je vážně velmi individuální – může být na rok, ale také na tři. Až přichází čas, nastane jednání se o nové. Strategii měnit nehodláme,“ odmítá bývalý hráč Zlína změny daného rázu. Kotásek u Beranů povýšil. Nově se stal sportovním manažerem hokejového Zlína Přečíst článek › Příchod nových posil do týmu přitom není závislý na jediné osobě. „Nápady chodí jak od Roberta, tak rovněž ode mě. Pokud však některé jméno napadne kohokoliv z jednatelů, tak se potenciální posily pochopitelně řeší.“ Právě vrchní činovníci klubu stáli za jmenováním Martina Kotáska do role sportovního manažera. „V mezidobí mezi koncem sezony a začátkem přípravy mě vedení oslovilo, jestli bych nevykonával roli sportovního manažera. Proběhla mezi námi dvě tři sezení, určité věci jsme si vyjasňovali. Nakonec jsem se pro tuto variantu rozhodl,“ popsal bývalý útočník s více než 450 extraligovými starty. Hokejový Zlín hned na začátku otevření přestupového okna oznámil příchod čtyř nových tváří – konkrétně zkušených obránců Ondřeje Němce, Petera Tršky a útočníků Tomáše Mikúše a Darka Hejcmana. „S posilami jsme spokojeni. Budou velkým přínosem,“ věří Kotásek. Prezident PSG Berani Zlín Korec: Rekonstrukce nikdy nebyla tak blízko Přečíst článek › „Kádr je jinak už v hotové fázi. Když půjdeme na led, tak se může stát, že někdo dojde na zkoušku. Někdo se může zranit. Zatím je předčasné to řešit, roli může sehrát více faktorů. Jsme ale ve fázi, ve které jsme chtěli být,“ libuje si nový sportovní manažer Beranů. Fanoušci si tak v současné době snad kladou poslední otázku – jak to bude s kapitánem mužstva a velezkušeným obráncem v jedné osobě Tomášem Žižkou? Prodlouží si o rok kariéru na nejvyšší úrovni? „Řeší se to, zatím rozhodnutý není. Deadline nemáme,“ neodkryl více. Ať už s Tomášem Žižkou, nebo bez něj, čeká svěřence Roberta Svobody ještě více než čtvrt roku přípravy na novou sezonu. Do té suché netradičně zařadili také přímou účast na ledě, která se původně měla konat ve Vyškově. Nakonec však dojíždět nikam nemusí. „Varianta s Vyškovem byla pouze v případě, kdybychom neměli led ve Zlíně. Nakonec ho od 24. května máme u nás, jednou týdně na něj budeme chodit společně. Kluci ho poté budou využívat až dvakrát týdně, například trénováním buly či střelbou. Bývá to rozdělené,“ upřesnil. Nemohl chodit, měl noční můry. Bývalý Beran popsal, čím si musel projít Přečíst článek › Zatímco v loňské přípravě se Berani zúčastnili Generali Česká Cup, letos v létě na tento turnaj musí zapomenout. „Vloni se pohár uskutečnil kvůli nedohranému play-off. V letošní přípravě to už tak není, máme klasické zápasy, na což jsme dlouhodobě zvyklí. Trenéři si přáli odehrát maximálně sedm zápasů,“ poukázal na duely s Kometou Brno, Vítkovicemi nebo Olomoucí. Berani suchou přípravu absolvují do 9. července, po čtrnáctidenním oddechu pravidelně budou trénovat na ledě. Extraligovou sezonu 2021/2022 rozjedou v pátek 10. září domácím utkání proti Litvínovu.

Sledujte s námi v televizi finále Ligy mistrů, MMA, fotbal, tenis a další sporty. K předplatnému Deník.cz získáte nyní jako dárek televizní přenosy pouze za 1 Kč. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu