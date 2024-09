„Jsme ale ambiciózní klub, který má vysoké cíle. Od prvního utkání nechceme hlásat, že jdeme na postup, je třeba krotit emoce. Základem bude podávat konstantní výkonnost na vysokém levelu,“ potvrdil Srdínko, kterého na lavičce už neuvidíte. Třebaže nový kouč Ján Pardavý projevil zájem, aby na ní zůstal.

„Začnu nahoře, ale s kluky jsme v denním kontaktu. Nyní pomáhám juniorce, podílím se na jejích trénincích, v akademii mám na starost obránce,“ upřesnil manažer, jenž počítá se zapracováním talentovaných zlínských mladíků.

„V širším kádru prvního týmu mužů jsou už Čechmánek, Heš a Pilát. Nyní ale primárně pomáhají rozběhnout juniorku. Ale v případě potřeby budou připraveni zaskakovat v prvním týmu.“

Ze složení aktuálního výběru Jána Pardavého má dobrý pocit. „Podařilo se nám přivést zajímavá jména. Už přípravné zápasy naznačily, že máme větší sílu a kvalitu v útoku. Navíc se nám podařilo tým omladit, je pohyblivější, hráči jsou kreativnější,“ popsal aktuální stav Srdínko, podle kterého je i přes nedávno ukončenou spolupráci s Kanaďanem Shawnem Boudriasem kádr uzavřen.

„Ale situaci na trhu stále sledujeme. Pokud by se nám podařilo najít a oslovit zajímavé jméno, nebránili bychom se posílení. V tuto chvíli ale necháme vše rozběhnout a uvidíme,“ upřesnil sportovní manažer, jenž nevylučuje po novém roce posílení kádru. Směrem k vyřazovacím bojům, respektive náročnosti případné baráže. „Ano, tuto vizi opravdu máme, byl by to ideální stav. Bude však záležet, jak se bude vyvíjet hráčský trh a vše okolo,“ dodal Jan Srdínko.