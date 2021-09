„Bohužel se nám nepodařilo vstřelit první gól. Navíc nás hodně srazial úvodní slepená branka soupeře,“ hlesl na pozápasové tiskové konferenci hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.

Jeho svěřenci přitom do pátečního zápasu šli v dobrém rozpoložení – po první výhře v sezoně na ledě Liberce se do týmu vrátili uzdravení hráči. „Po posledním utkání jsme byli optimističtí, do sestavy se nám navíc vrátil Tonda Honejsek a Zdeněk Okál,“ těšilo 54letého kouče.

Berani po úvodním dějství prohrávali 0:2. V prostřední části zápasu tolik prostoru nedostali. Když už se tak stalo, tak měli velké příležitosti. „Šance tam byla, do samotného nájezdu se dostali Veselka a Očko. Mohlo to se zápasem zamíchat,“ mrzely Svobodu nezužitkované možnosti na snížení skóre.

Hokejisté Zlína nakonec poprvé v letošní sezoně branku nevstřelili – a to i přes skutečnost, že na brankáře Karlových Varů Filipa Novotného vyslali jednatřicet střeleckých pokusů. „Zápas rozhodl dominantní výkon brankáře Novotného. Soupeř zaslouženě vyhrál,“ uznal lodivod domácí lavičky.

Už za rozhodnutého stavu se 70 vteřin před koncem třetího dějství strhla potyčka právě za brankou hostujícího Novotného. „Situaci jsem neviděl. Každopádně se na to musíme podívat. Zápas to už nijak neovlivnilo,“ ví dobře Robert Svoboda.