„Splnil se mi dětský sen. Jsem spokojený,“ užíval si slastné pocity tehdy 38letý kapitán Čajánek, jenž má i další čtyři extraligová stříbra z let 1995, 1999, 2005 a 2013.

Zlínská sportovní ikona a srdcař je trojnásobný mistrem světa z let 2000, 2001 a 2004.

„S extraligovým titulem to nejde srovnat. Jsou to rozdílné soutěže. Mistrovství světa je vrchol pro každého hokejistu, je to turnaj na 14 dní. Klubová sezona je o něčem jiném. Každý hráč sní, že vyhraje poslední zápas sezony a nám se to podařilo,“ pochvaloval si Čajánek, který hrával i v NHL v dresu St. Louis Blues nebo v KHL za Petrohrad a Dynamo Moskva.

Kromě týmových úspěchů má spoustu i osobních a statistických milníků, kterými se zařízl hluboko do dějin mateřského klubu. Například v sezoně 2001/2002 natáhl nejdelší bodovou sérii ve více než devadesátileté historii na patnáct zápasů.

„Že mám nějakou nejdelší sérii, jako hráč tomu nepřikládám důležitost. Asi v té době jsem si toho byl vědom, ale nyní si to neuvědomuji,“ omlouval se Čajánek.

V březnu 1998 zase Opavě (10:2) nastřílel šest gólů v jednom utkání, což je stále platný i extraligový rekord.

„Nastřílet v jednom zápase šest gólů se nepodaří každý den. To člověk vnímá a je za to rád. Ale nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlel,“ reagoval Čajánek při příležitosti slavnostního vyvěšování jeho dresu mezi legendy klubu pod strop Zimního stadionu Luďka Čajky.

Ani jeden z klubových rekordů dosud nebyl překonán.

„Nikdy jsem žádný střelec nebyl. Samozřejmě tenkrát to pro mě bylo pěkné, ale to byla nějaká shoda šťastných okolností. Člověk to tak prostě bere. V té sezoně byly důležité jiné věci, ne tento konkrétní zápas,“ poznamenal Čajánek.

„Chybět bude ta jeho bojovnost a to, že uměl strhnout ostatní. V kabině byla jeho důležitost velká,“ cil Petr Leška, když "Čája" odcházel do hokejové penze.

Ještě předtím ale pomohl nastartovat kariéru hráčům, kteří jsou v současném kádru za lídry, nebo své hokejové životy nasměrovali mimo mateřské město jako Petr Holík, nebo Petr Zámorský.

„Čája pomáhal úplně všem. Přes maséry, kustody, obránce, útočníky až k brankářům nám předával obrovské zkušenosti ze světa. I mně osobně pomohl ve spoustě věcech,“ popisoval kdysi brankář Libor Kašík.

„Čája je nejlepší kapitán na světě,“ smekl po zisku mistrovského titulu obránce Petr Zámorský.

Tím dokonale vystihl osobnost a roli vůdce.

Vizitka P. Čajánka

Narozen: 18. 8. 1975 ve Zlíně. Číslo dresu: 16. Hůl: L. Přezdívka: Čája, Čajda.

Kariéra: Hodonín (1. liga, 94/95), Havířov (1. liga, 95/96), Zlín (93-02), St. Louis Blues (02-04), Zlín (04/05), St. Louis Blues (05-07), Peoria Rivermen (07), Kazaň (07/08), Dynamo Moskva (08/09), Petrohrad (09-11), Zlín (11-15).

Největší úspěchy: 3x mistr světa (00, 01, 05), bronz ze ZOH z Turína (06), bronz ze Světového poháru (04), 1x mistr extraligy (13/14, Zlín), 4x vicemistr české extraligy (Zlín, 94/95, 98/99, 04/05, 12/13), bronz (Zlín, 01/02).

Premiéra v extralize: 21. září 1993 Plzeň Zlín 8:2.

První gól v extralize: 19. října 1993 Pardubice Zlín 7:3.

Debut v reprezentaci: Turnaj o cenu Izvěstijí v prosinci 1995. Draft NHL: St. Louis Blues v osmém kole (253. celkově).

První zápas v NHL: 10. 10. 2002 proti Anahaimu Mighty Ducks 3:4. První gól v NHL: 17. 10. 2002 Proti Columbusu Blue Jackets.