Viděl šanci, možnost přiblížit se k TOP 4. Jeho svěřenci k tomu nebyli daleko, proti čtvrtému týmu Chance ligy vedli 1:0. Slibný náskok ze třetí třetiny ztratili, z Vysočiny odjeli pouze se ziskem jednoho bodu. „Zápas vnímám jako ztrátu dvou bodů,“ mrzí hlavního kouče hokejových Beranů Jana Srdínka.

Jan Srdínko. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Patrik Žák.

Předchozí dva vzájemné střety shodně přinesly sedm gólů, vždy vyhrál domácí mančaft. Teď se hrálo o hodně, účast v nejlepší čtyřce, o kterou stále usilují Berani. „Věděli jsme, že dnes moc gólů nepadne, neboť oba celky mají velmi dobře zajištěnou obranu, což se i potvrdilo,“ poukázal Srdínko na pouhé dvě branky v základní hrací době.

Ševci se dlouhodobě trápí s produktivitou, naposledy v pondělí vstřelili Slavii bojující o záchranu jen dva góly. „Do zápasu jsme šli s tím, že musíme proměňovat šance. V minulých utkáních jsme si vytvářeli příležitosti, ale nedokázali jsme je proměnit,“ poukázal Srdínko na velkou bolest letošní sezony.

Byli to hokejisté Zlína, jenž se dostali do vedení, na konci druhé části se o to osmým gólem ročníku postaral Kindl. „Dnes to bylo obdobné, vytvářeli jsme si šance, dostávali se před gólmana a povedlo se nám vstřelit první branku. Dá se říci, že jsme v tu dobu měli zápas pod kontrolou,“ těšilo bývalého výborného beka.

Domácí se však dokázali dostat na kýžený stav 1:1. I díky nedisciplinovanosti hostů, v krátkém sledu si šli na trestnou usednout Salonen a později Paukku. Po vyloučení druhého jmenovaného Fina bylo vyrovnáno. „Hloupými až stupidními vyloučeními jsme dali soupeři prostor a ten toho využil ke srovnání,“ zlobil se.

Utkání dospělo do prodloužení, ve kterém štěstí přálo Třebíči. „ V reprezentační přestávce zaměřit jsme se snažili na to zaměřit, nastoupili v něm naši nejzkušenější hráči. Bohužel jsme v prodloužení dostali gól,“ dodal zklamaný Jan Srdínko.

I čtvrtý vzájemný zápas těchto soupeřů tak patřil domácímu mužstvu.

Dojde na další duely v play-off? Vůbec to není nereálné. Možný je i případný přímý střet ve čtvrtfinále.