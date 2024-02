Strkanice, ostré zákroky i výměny názorů mezi střídačkami. Páteční zápas zlínských Beranů a Vsetína nabídl pravé derby! Se šťastnějším koncem pro domácí ševce, kteří si se svým rivalem poradili potřetí v řadě. „Z vítězství máme obrovskou radost, nesmírně si toho vážíme. Zápas měl parametry play-off,“ pokýval hlavou vůdce domácí střídačky Jan Srdínko. „Byli jsme o trochu lepší, vlastními chybami a vyloučeními jsme přišli o výhru,“ štvalo asistenta trenéra hostů Luboše Roba staršího.

Faul Koja na Sedláka. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Už před zápasem to byla velká vřava. Fanoušci Vsetína tradičně zaplnili hostující sektor, domácí se neschovali. I přes bojkot Žlutomodrých se spojili a vytvořili další skvělou atmosféru.

„Bylo to úžasné, kluky to hnalo. V kabině jsme cítili správné vibrace. Každý divák je velkou vzpruhou, kluci se ještě více o to obětují, skáčou do střel. Jsou to střípky, které dělají velké zápasy,“ uvědomuje si Srdínko.

Vsetín začal výborně, po tlaku se dočkal gólu, Berani však brzy srovnali. Jeden z hlavních okamžiků přišel po polovině duelu, Kojo nešetrně fauloval Sedláka, za což si vysloužil trest pět minut plus do konce utkání. „Už jsem se díval za pukem. Zákrok jsem pořádně neviděl, abych k němu něco mohl říct,“ omluvil se domácí kouč. „Faul to samozřejmě byl. Věřím, že Marcus soupeře nechtěl trefit zákeřně. Do souboje přijížděl jako druhý. Trest bereme,“ uznal Rob starší.

Zákrok nikoho nenechal chladným, na ledě se vyrojily emoce. Stejně jako mezi střídačkami obou táborů, které si měly co říct. „Když je nějaké zranění hráče, dojde k výměně názorů. Nebylo to nic nad rámec, že by střídačky po sobě šly,“ odmítl Srdínko. „Emoce trochu jitřily. Nikdo nechce vidět škaredý zákrok nebo zranění,“ souhlasil jeho trenérský protivník ze Vsetína.

Na první pohled to nevypadalo růžově, Sedlák mladší však brzy naskočil do hry. A utkání také dohrál. „Má v sobě endorfiny, pak vyplavují, nebolí to. Druhý den bude určitě cítit, že tam byl náraz,“ zavzpomínal na hráčská léta hlavní kouč Beranů.

Ševcům se z pětiminutové převahy podařilo skórovat, poprvé v zápase se prosadil Lang. Na začátku třetího dějství po brejku a přihrávce Köhlera zvyšoval Gago. Domácím náskok 3:1 nestačil, hostům se ještě po půlky poslední třetiny díky trefám Klhůfka a Roba mladšího podařilo srovnat.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Druhé prodloužení v sezoně ale mezi těmito rivaly nebylo. Zlínským hokejistům se ke konci naskytla možnost přesilové hry, kterou podruhé v zápase využili – Holík milimetrově přesným pasem našel Langa, jenž vstřelil vítězný gól. „Využili jsme geniálních nahrávek Holase. Budeme rádi, když to tak bude dále,“ přeje si Srdínko.

„Chtěli jsme hrát aktivně, což se nám povedlo. Během zápasu nám odstoupili tři hráči, museli jsme improvizovat, přesto jsme stáhli manko. Tři góly jsme dostali z dorážek. Je potřeba si tyto věci striktně vysvětlit, takto hloupé chyby dělat nemůžeme,“ zdůrazňuje jednoznačně Rob starší.

Berani tak i potřetí pod velením Jana Srdínka udolali jeho bývalý klub. „Je to práce kluků. My můžeme poradit, oni to na ledě musí odevzdat. I když se dopustili chybiček, předvedli výborný výkon,“ smekl brzy 50letý kouč před svými svěřenci.

„Derby jsou vyrovnaná, všechny prohry byly o gól. Hranice je hodně tenká, rozhodne to jedna chyba, vyloučení. Loni jsme vyhráli tři zápasy, v play-off to pak nedopadlo,“ připomíná vsetínský Luboš Rob starší loňskou finálovou sérii Chance ligy.

Zlínští hokejisté mají před sebou poslední čtyři utkání základní části, na čtvrtou Třebíč ztrácí tři body, na páté Litoměřice, se kterými hrají ve středu, jediný bod. Oba protivníci však absolvují o zápas navíc. „Sami jsme si to zkomplikovali. O to více se musíme snažit, abychom to urvali,“ velí zlínský hlavní trenér Jan Srdínko.

Borci ze Vsetína s největší pravděpodobností udrží druhou pozici. Ve zbytku základní části převážně nastoupí proti týmům bojujících o holé přežití., včetně Frýdku-Místku, Kolína nebo Znojma. „Hrají úplně na krev, pro nás je to nejlepší možný konec základní části. Zápasy chceme dohrávat na vítězství, s veškerou odpovědností,“ dodává asistent trenéra Vsetína.