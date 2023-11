Takto tedy ne! U týmů je krátce, starostí však má nad hlavu. Po prohře s Pardubicemi B není Jan Srdínko spokojený s řadou aspektů zlínské hry, včetně střel „naprázdno“ a špatné produktivity. Berani i vinou toho v sobotním 24. kole Chance ligy padli 0:3. Pro dočasného hlavního kouče hokejového Zlína to byla druhá prohra ze třech zápasů. „Nepředvedli jsme prakticky nic,“ zlobí se Srdínko.

Jan Srdínko. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Ze začátku byla skvěla kulisa, čekal jsem, že nás diváci poženou. Myslel jsem si, že to hráče nabudí, místo toho to vypadalo, jako bychom se sešli poprvé,“ trápilo lodivoda střídačky Beranů.

Zlínští hokejisté za celý zápas vyslali na hostujícího gólmana Kloučka 36 střel, avšak bezvýsledně. Sami naopak inkasovali tři góly v rozmezí 55. až 60. minuty. Závěrečné dva do prázdné branky. Soupeři na vítězství stačilo 24 pokusů.

„Jen díky Hufínovi to dlouho bylo 0:0. Sice jsme dostali smolný gól, o ten jsme si ovšem koledovali. Dva góly v power-play pak byly vabank,“ posteskl si Srdínko.

OBRAZEM: Berani neskórovali, znovu padli. Pardubice B rozhodly v 55. minutě

K A-mužstvu Beranů přišel v polovině listopadu před derby se Vsetínem, které ševci v parádní kulise vyhráli 5:4. Následovala prohra s Litoměřicemi, o víkendu poté i s Pardubicemi B. Poslední duel Jana Srdínka rozladil.

„Musíme se zaměřit na to, aby se naše hra rapidně zlepšila – na modrých čarách ztrácíme kotouče, v útočném pásmu se dopouštíme zbytečných faulů. Proti Pardubicím nám chyběl i pohyb,“ jmenoval aspekty, na kterých by rád zapracoval.

Zlínské borce od začátku sezony trápí produktivita, po 24 kolech mají na kontě 59 vstřelených gólů. Jen tři týmy v soutěži vstřelily méně branek!

„Chybí mi urputnost, důraz v předbrankovém prostoru. Sice máme četnost střel, když je však brankář vidí, tak pro něj nejsou nebezpečné. Pardubice navíc měly kvalitního gólmana. Pkud v tomto prostoru nebudeme pracovat, tak gól nedáme. Není náhoda, že jsme v posledních dvou zápasech vstřelili pouze jednu branku,“ naříká Srdínko.

Radostné to není ani v individuálních statistikách – nejproduktivnějším hráčem týmu je Jakub Šlahař (16 bodů), v konkurenci hráčů z ostatních mužstev je na 26. pozici, Denisovi Kindlovi (14 bodů) náleží 39. místo. Tabulce zlínských střelců vládne Šlahař s osmi góly, v soutěži patří do druhé desítky. „Je to ukazatel naší střelecké úspěšnosti,“ uvědomuje si zlínský kouč.

Dojde i vzhledem k posledním dvěma zápasům ke změnám?

„Jsem tady dost krátce na to, abych teď hned byl schopný říct, jaké výměny udělat. Nějaké věci už ale v hlavě mám, k něčemu takovému bude muset dojít,“ uzavírá Jan Srdínko.